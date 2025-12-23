Cómo prender un carro empujado: el error que muchos cometen y no permite una maniobra exitosa

Quedarse sin batería en un carros es un problema muy común y, en algunos casos, la solución puede ser sencilla y solo se necesita conocimiento y pericia del conductor.

¿Qué pasa si le ponen comparendo o le inmovilizan moto o carro en la última semana de 2025? Así puede evitar pasar año nuevo a pie

Saber cómo prender un carro empujado puede salvar quedarse atrapado en una vía. Foto: Getty Images

Si bien, hay ocasiones en las que se requieren cables de iniciar y conocer la forma correcta en la que se deben conectar, hay ocasiones en las que no se cuenta con esta herramienta y toca recurrir a la experiencia del piloto y a la ayuda de personas dispuestas a empujar.

¿Cómo prender un carro empujado?

Lo primero que hay que hay que tener claro es que prender un carro empujado solo será posible si este es de transmisión manual, de lo contrario será imposible realizar la maniobra.

De igual forma, hay que contar con estrictas medidas de seguridad que permitan al conductor y a quienes decidan ayudarle disponer de un espacio en el que no se vean expuestos a otros autos o a situaciones que puedan poner en peligro su vida.

Una vez identificada la zona donde se va a realizar la maniobra hay que conocer el terreno y saber si se trata de una pendiente o de una vía llana en la que se pueda empujar el vehículo hasta que este alcance cierta velocidad.

En ambos casos, si se rueda por una pendiente o se empuja, el conductor debe abrir el switch de arranque, presionar y mantener el embrague a fondo, colocar el auto en segunda marcha y esperar a que el vehículo llegue a una velocidad de 10 kilómetros por hora.

Sorpresivo aumento del diésel para fin de año, ¿qué pasará con al precio de la gasolina?

Expertos advierten que a veces no es bueno empujar un carro que no arranca. Foto: Getty Images

Cuando el auto llegue a este punto, suelte el clutch cómo si estuviese arrancando el vehículo o como si estuviera cambiando de marcha.

En este momento el vehículo puede presentar un par de jalonazos y el motor debe encenderse de inmediato producto del empujón que o el impulso que se la ha dado.

En ocasiones, puede que esta acción no funcione en el primer intento, por lo que habrá que repetirla un par de veces más antes de darse por vencido y de tener que llamar a un taller o a un servicio de grúa para que pueda llevar el carro a un taller de confianza.

El error que muchos cometen al intentar encender un carro empujado

Se pueden presentar varios errores pero el principal es que los conductores, cuando sienten que el vehículo empieza a tirar, sacan de forma apresurada el embrague y echan a perder el impulso y la maniobra.

Cabe señalar que si el carro no enciende como normalmente se hace, hay que entrar a evaluar los síntomas que presenta y tratar de identificar si obedece a inconvenientes con la batería o de otra índole, como situaciones con el sistema de arranque o la bomba de la gasolina.

La alarmante reacción de los autos autónomos durante el apagón en San Francisco; Tesla sacó ventaja de la emergencia

Pasar energía a la batería con cables puede solucionar el problema de un carro que no arranca Foto: Getty Images

Para evitar esto, es necesario revisar los niveles de vida de la batería y realizar un mantenimiento preventivo que permita identificar su estado y los arreglos que toque realizar.

De igual forma, en estas inspecciones se pueden identificar otros problemas de orden mecánico o eléctricos que pueden provocar esta falla u otras de carácter prioritario que de no ser atendidas pueden desencadenar problemas mucho más graves, costosos y peligrosos.