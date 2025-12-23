El orden correcto en que se deben conectar los cables de inicio para encender un carro que se quedó sin batería

Quedarse sin batería es uno de los problemas más habituales entre los conductores; dejar alguna luz encendida, el radio operando o algún dispositivo conectado pueden descargar este dispositivo e impedir que el vehículo encienda como lo hace comúnmente.

El principal objetivo de la batería es almacenar la energía suficiente para permitir que encienda el motor, además de garantizar la operación de otras funciones; sin embargo, cuando se agota, el motor de arranque no puede iniciar, impidiendo que el auto encienda.

Para solucionar este problema existen dos posibilidades; sin embargo hay que contemplar si se trata de un carro mecánico o automático o si opera con gasolina o electricidad.

¿Cómo identificar si se trata de un problema de batería?

Lo primero que hay que hacer si el carro se apaga o no enciende es identificar la fuente del problema; si se trata de inconvenientes con la batería, el vehículo presentará señales particulares que lo guiarán para corroborar la situación.

Luces tenues o con poca intensidad: esta es una de las señales más comunes de que la batería presenta fallas y que hay que prestarle atención antes de que se agoté o termine por afectar el funcionamiento del auto.

Puertas que no responden al desbloqueo: si al presionar el botón del control remoto las puertas no se desbloquean o el carro no emite ninguna señal, es un síntoma de batería descargada.

Inconsistencias al introducir la llave u oprimir el botón de encendido: Si al realizar estas operaciones las luces del tablero y los testigos no se encienden como habitualmente lo hacen, es una clara señal de problemas de desgaste de la batería.

Problemas con algunas funciones: si el radio del equipo no opera o el limpiabrisas no arranca puede que la batería esté descargada; es clave tener claro si estas acciones operaban con normalidad antes, de esta forma, podrá comprobar si se trata de un problema de batería.

¿Cómo arrancar un carro con cables de inicio?

Este es un procedimiento que necesita cierto conocimiento, herramientas y algunas medidas de seguridad para evitar accidentes o daños al vehículo.

Lo primero que debe hacer es ubicar la batería; en algunos modelos esta se encuentra en el capó, pero en otros puede estar en el baúl, debajo de las sillas traseras o incluso sobre una de las llantas.

Una vez la ubique, identifique los puerto es (+) y (-) para conectar los cables de inicio. El positivo es el color rojo y el negativo es de color negro.

Antes de manipular cualquier cable u objeto, utilice guantes, gafas de protección, asegure el capó del carro y revise que en la zona no hay goteras o charcos que puedan provocar una emergencia adicional. Verifique que la batería no tiene grietas o abolladuras, de ser así, suspenda el procedimiento y llame al taller o cambie la batería.

Para iniciar el proceso, ubique el carro auxiliar lo más cerca del capó del vehículo que necesita ser encendido. Según el portal Crestanevada.es, por ningún motivo los autos pueden tocarse, ya que se provocaría un arco voltaico entre ambos.

En el carro averiado apague o deshabilite cualquier función: luces, estacionarias, radio, limpiabrisas, aire acondicionado, etc.

El orden correcto para conectar los cables de inicio

Pinza roja al puerto positivo de la batería descargada. La otra pinza roja al puerto del carro que está encendido. Pinza negra al puerto negativo del carro encendido. Pinza negra al puerto negativo del carro averiado.

No permita que los extremos de los cables se toquen entre sí cuando ya estén conectados, esto podrá generar un corto o chispas que pueden resultar peligrosas.

Abra el switch del carro averiado sin encenderlo. Luego de unos minutos de recarga, encienda el carro como comúnmente se hace. Si el carro no responde, deje el switch abierto y espere más tiempo hasta que la batería agotada reciba un poco más de energía.

Una vez encienda el vehículo acelere el carro averiado por encima de 3.000 revoluciones y mantenga el acelerador presionado por varios segundos. luego suelte y deje habilitada la conexión con el otro vehículo por al menos 60 segundos más.

Para finalizar el procedimiento, retire los cables en el orden inverso al que los conectó con cuidado y sin permitir que se toquen entre ellos.

Luego de cerrar desconectar, cerrar el capó y guardar los elementos de protección, mantenga el vehículo encendido por al menos 20 minutos; lo puede operar si es necesario, pero no lo apague antes de este tiempo, pues puede que la batería no esté lo suficientemente recargada y nuevamente se presenten inconvenientes.

¿Qué pasa si los cable s de inicio se conectan de forma equivocada?

Si a la hora de realizar el procedimiento los cables de inicios se conectan de forma equivocada se puede causar chispas, cortocircuitos, dañar gravemente componentes electrónicos como el alternador, la computadora del vehículo, e incluso provocar incendios o explosiones de la batería, con resultados costosos y peligrosos.