🔴 EN VIVO | Plan retorno en Bogotá hoy, lunes 15 de junio: siga el estado de las vías, el pico y placa regional y la movilidad

Miles de viajeros regresan este lunes festivo a Bogotá tras el puente del Sagrado Corazón de Jesús, en una jornada en la que las autoridades activaron medidas especiales para facilitar el ingreso a la capital y evitar congestiones en los principales corredores viales del país.

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Uno de los puntos de mayor atención está en la vía Bogotá–Villavicencio, donde fue implementado un plan especial de retorno.

Las autoridades programaron el cierre del sector de El Uval desde la 1:00 de la tarde para habilitar un reversible en sentido Villavicencio–Bogotá entre las 3:00 p. m. y las 10:00 p. m., con el objetivo de agilizar el flujo de vehículos provenientes de la Orinoquía. Además, se mantiene la restricción para vehículos de carga pesada entre las 10:00 de la mañana y las 11:00 de la noche.

En Bogotá también rige el pico y placa regional para el ingreso de vehículos particulares. Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde solo podrán entrar a la ciudad los automotores con placas terminadas en números pares (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. el turno será para los vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9). Antes del mediodía y después de las 8:00 de la noche no habrá restricciones.

La medida aplica en los nueve corredores de ingreso a la capital, entre ellos la Autopista Norte, la Autopista Sur, la calle 13, la calle 80, la carrera Séptima, la vía al Llano, la vía Suba-Cota, la vía a La Calera y la vía a Choachí. Las autoridades de movilidad recomendaron a los conductores programar sus desplazamientos con anticipación para evitar retrasos y sanciones.

Durante toda la jornada, Semana le contará en vivo cómo avanza el plan retorno, el estado de las principales carreteras, los reportes de accidentes, las medidas especiales de tránsito y las novedades de movilidad en Bogotá y sus accesos.