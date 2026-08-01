Millonarios no tuvo el estreno esperado en la campaña 2026-II vs. Atlético Bucaramanga el pasado fin de semana en El Campín.

Para los embajadores fue una derrota dura, por un marcador 0-1, que les significó críticas de sus aficionados y la molestia de estos en contra del entrenador, Fabián Bustos.

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Aunque el cuadro capitalino se mostró superior al rival, no logró capitalizar sus chances; en cambio, el elenco bumangués sí lo hizo a través de Emerson Batalla, quien definió el partido en favor de los visitantes.

Para el local en El Campín de Bogotá, fue dolorosa la derrota y aun hoy, ocho días después de su caída con Bucaramanga, siguen quedando daños colaterales de dicho día.

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En medio de la rueda de prensa que se realizó para ambos equipos al término del juego, hubo una imagen tierna y que llamó poderosamente la atención. Un niño fue el que hizo una de las preguntas al jugador y DT de Bucaramanga, Pablo Peirano.

Esa situación fue, en su momento, bonita por la inocencia del menor para consultar a los protagonistas del espectáculo. Sin embargo, en las últimas horas se supo que Millonarios se deberá hacer responsable por ello.

🥹 MOMENTO EMOTIVO.



En la rueda de prensa del #Bucaramanga tras la victoria ante #Millonarios un periodista le cedió su pregunta a su hijo, Samuel.



El niño lloró de la emoción y luego pudo hacer sus preguntas. pic.twitter.com/lHeWJSWuYd — Nicolás Cadena (@nicocadena_) July 26, 2026

De acuerdo con lo estipulado en el reglamento, hubo infracción tipificada en el literal f) del artículo 78 del Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol al darse la presencia de dicho niño.

“Sobre este último hecho, debe advertirse que el menor de edad no se encontraba autorizado para ingresar ni permanecer en la sala destinada a la conferencia de prensa, de conformidad con las disposiciones del Protocolo de Medios de la DIMAYOR. Esta circunstancia evidencia una falencia en el control y la verificación del acceso al recinto“, explica el boletín de sanciones que salió recientemente.

“Por otra parte, el artículo 26 del Protocolo de Medios de la DIMAYOR delimita expresamente las personas autorizadas para ingresar a la sala de conferencias de prensa, restringiendo su acceso a los periodistas debidamente acreditados conforme al referido Protocolo, al personal del canal licenciatario y al Oficial de Medios de la DIMAYOR", sentencia sobre las reglas establecidas.

Aunque el menor estaba en la rueda de prensa de Bucaramanga y preguntó a estos, Millonarios era el local, además de responsable de todos los filtros de seguridad que se llevaran a cabo en el estadio bogotano.

Millonarios - Bucaramanga en el Estadio El Campín de Bogotá. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Justo por eso es que los azules serán los que deban hacerse cargo del pago de la multa. La misma asciende a un valor de unos 8.754.525 pesos colombianos.

El embajador conoce de este castigo horas antes de salir a disputar la fecha 2 vs. Junior de Barranquilla. Dicho partido se llevará a cabo desde las 8:15 p.m., con transmisión de Win Sports+ para los aficionados que deseen verlo en vivo.