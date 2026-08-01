Liga BetPlay se destacó por su posición en importante ranking internacional: dejó atrás a varias de América

El nivel del fútbol profesional colombiano genera debates continuos entre los aficionados del país. En las últimas temporadas, los rendimientos de los equipos del rentado nacional en torneos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) han disminuido, contrastando con el desempeño registrado en años anteriores en las competencias en el continente sudamericano.

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Durante la década pasada, los clubes colombianos alcanzaron resultados históricos en las competencias continentales. Atlético Nacional logró el título de la Copa Libertadores en 2016, Independiente Santa Fe ganó la Copa Sudamericana en 2015 y Junior alcanzó la final de ese mismo torneo en 2018, entre otras participaciones destacadas.

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Cuando ya ha corrido más de la mitad de esta década, el desempeño de los clubes nacionales en cualquier ronda de los torneos continentales no ha sido el esperado. Una situación que va más allá de la estructura del torneo y la preparación competitiva de los planteles en el escenario regional.

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En este contexto se conocieron las evaluaciones del sistema Opta Power Rankings, una herramienta estadística que analiza el desempeño de más de 13.500 clubes masculinos y 2.500 femeninos a nivel mundial.

Jugadores del Atlético Nacional alzan el trofeo de campeones de la Copa Libertadores 2016 tras vencer a Independiente del Valle. Foto: LatinContent via Getty Images

Luego del procesamiento de datos realizado por la firma de estadísticas, la ubicación del torneo profesional colombiano arrojó resultados inesperados para el entorno deportivo. La competición nacional se situó en la casilla número 16 del listado general, superando a otros torneos del continente que registran campeones internacionales recientes.

El escalafón de la consultora ubica al torneo colombiano por encima de la Serie A de Ecuador, posicionada en el puesto 20. La liga local supera también a competencias de Norteamérica como la Liga MX y la Major League Soccer de Estados Unidos, cuyos equipos participan en torneos mundiales de clubes.

Santa Fe campeón de la Copa Sudamericana 2015 ante Huracán. Foto: Colprensa - Diego Pineda

La liga colombiana comparada con las mejores del mundo

A nivel global, la Liga BetPlay figura por detrás de los torneos europeos de mayor puntuación, encabezados por la Premier League de Inglaterra y la Liga de España. En el ámbito sudamericano, el campeonato nacional se mantiene por debajo de las ligas de Brasil y Argentina, las cuales lideran las evaluaciones de la firma estadística en la región.