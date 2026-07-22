IA pronostica quién será el campeón de la Liga BetPlay 2026-ll: Millonarios y Nacional, atentos

El arranque de la Liga BetPlay 2026-ll está programado para este viernes, 24 de julio, con la primera fecha. La jornada se extenderá hasta el domingo 26 de julio, con partidos llamativos como Millonarios contra Bucaramanga y Tolima vs. Junior.

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La pregunta del millón, al arranque de cada semestre, es la misma: ¿quién será el campeón de la Liga BetPlay? Por sus excelente trabajo y actuaciones, Junior de Barranquilla es el vigente bicampeón, luego de haber ganado en 2025-ll y 2026-l.

Junior de Barranquilla es el vigente bicampeón de la Liga BetPlay 2026-ll. Foto: Jorge Cuéllar/Colprensa.

La inteligencia artificial (IA) pronosticó quién será el campeón del venidero semestre en Colombia. Bajo su lógica, Junior no será tricampeón, y también sacó de la ecuación a equipos importantes como América y Santa Fe.

IA: “Nacional será el campeón de la Liga BetPlay 2026-ll”

Parece que a pesar de haber perdido la final del apertura 2026 contra Junior, el revolcón en Nacional, con nuevo técnico y refuerzos, daría sus frutos. De la mano de Lucas González, según la IA, el verde de Antioquia se proclamaría como campeón de la Liga BetPlay del segundo semestre.

“Tomando en cuenta el movimiento del mercado y las últimas novedades, Atlético Nacional se perfila como el principal candidato a coronarse campeón de la Liga BetPlay 2026-II. Bajo la dirección técnica de Lucas González y el golpe de autoridad tras concretar el regreso de Franco Armani al arco, el verdolaga ha armado la nómina con mejor equilibrio entre jerarquía y variantes tácticas”, pronosticó Gemini.

Imagen de la última liga que ganó Atlético Nacional, en 2024-ll, ante Deportes Tolima. Foto: Colprensa.

Eso sí, no olvidó de Millonarios y otro rival del verde: el Medellín. “Aunque Millonarios dará una fuerte pelea tras repatriar a Daniel Ruiz y reforzarse bien con figuras como Javier Burrai y Francisco Chaverra, e Independiente Medellín llega renovado con Luis Amaranto Perea al mando, el proyecto deportivo y la solidez de plantilla de Nacional lo ubican un escalón por encima para bordar la estrella de diciembre”, añadió.

Se trata apenas de un pronóstico prematuro, basado en los refuerzos que han sumado los 20 equipos de la Liga BetPlay hasta ahora. La última palabra la tendrán los propios equipos en el terreno de juego, conforme vayan avanzando las fechas del todos contra todos y la fase final.