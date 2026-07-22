Barrida en Millonarios: revelan lista de jugadores a los que les buscan equipo

Millonarios le estaría buscando salida a tres jugadores: Brayan Campaz, Dewar Victoria y Carlos Sarabia. Con eso, más otra llegada que reforzaría la defensa, el cuadro embajador podría cerrar su mercado de cara a la Liga BetPlay 2026-ll.

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La información la reveló el periodista Guillermo Arango, por medio de su canal de YouTube. Sumando los tres jugadores a los que les buscan equipo, más las salidas ya confirmadas en Millonarios, el plantel tendría una barrida importante.

Campaz, Victoria y Sarabia: con medio pie fuera de Millonarios

“Buscan depurar un poco más la nómina. Están en eso, de cara al inicio del campeonato”, reveló Arango en el espacio referenciado.

A los jugadores que Millonarios les busca salida, no superan los 25 años, como es el caso del volante Dewar Victoria. El lateral Carlos Sarabia y el volante Brayan Campaz, ambos con 21, integran la lista también.

🚨 | #Millonarios Ⓜ️ trabaja en depurar la nómina de cara al inicio del semestre.



El club busca definir las salidas de Brayan #Campaz y Dewar #Victoria, y no descarta encontrarle destino a Carlos #Sarabia.



Las gestiones ya están en marcha.



— @guilloarango🎖️ pic.twitter.com/L5kbfyJjx7 — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) July 22, 2026

Como era de esperarse, se venía un remezón en la nómina de Millonarios. Los malos resultados en el primer semestre de 2026, donde quedaron prematuramente eliminados en fase de grupos de Copa Sudamericana, además de quedar fuera en el todos contra todos de Liga BetPlay, daban una mirada a lo que vendría en el embajador.

¿Cuáles son las salidas confirmadas en Millonarios?

De momento, Millonarios ha confirmado siete bajas: Beckham Castro,Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Hurtado, Nicolás Giraldo, Guillermo De Amores y Édgar Elizalde.

Eso quiere decir que, si las salidas de Campaz, Victoria y Sarabia se confirman, la lista de salidas en el embajador aumentaría a 10. Casi un equipo completo en cancha, y sin contar que la continuidad de Radamel Falcao García está casi descartada.

¿Cuáles son los refuerzos confirmados en Millonarios hasta ahora?

Tres días antes del debut de Millonarios en Liga BetPlay, contra Bucaramanga, las altas del albiazul son: Francisco Chaverra, Daniel Ruiz, Javier Burrai, James Aguirre, Andrey Estupiñán y Jhomier Guerrero.

Varios periodistas deportivos, incluyendo a Guillermo Arango, señalan que Millonarios tiene casi listo al defensor Stiven Barreiro, quien estuvo varios años en Club León y allí compartió camerino, entre otros, con James Rodríguez.

El histórico defensor ex del @clubleonfc , Stiven Barreiro, reforzará a @MillosFCoficial , el experimentado jugador realizará exámenes médicos el día de mañana para después ser oficializado

*Firmará contrata por 2 años y con opción a un 3ero.@somos_FOX #ElGuardián pic.twitter.com/QgRdT67GTC — Paco Montes (@PacoMontesLA) July 20, 2026

La llegada de Barreiro sería un golpe sobre la mesa de Millonarios en el mercado, tratándose de un jugador que ha hecho la mayoría de su carrera en México y ha brillado ahí. Él, más los ya confirmados en nómina, y la renovación de Mackalister Silva, hacen ruido sobre la movida que hizo la dirección deportiva del embajador.