Comunicado oficial de Millonarios sobre Mackalister Silva: quedó definido su futuro

David Mackalister Silva definió su futuro y se queda en Millonarios para disputar el segundo semestre de la Liga BetPlay. Aunque se llegó a pensar que se retiraría, se sentó a negociar con los dueños y el acuerdo tuvo un final feliz.

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Macka se vio muy afectado por el fracaso en la Copa Sudamericana y la eliminación prematura en el torneo local, pero se armó de valor para tomar revancha como capitán.

“Millonarios FC informa que se prorroga el contrato de nuestro capitán, David Mackalister Silva, hasta fin de año“, apuntó el club en un comunicado oficial.

El volante bogotano llegó en 2015 procedente del Deportes Tolima y no se volvió a ir. Si bien tuvo ofertas del exterior, priorizó la idea de quedar inscrito en la historia y convertirse en uno de los máximos referentes de todos los tiempos.

La renovación de Mackalister Silva ha dividido opiniones en la hinchada albiazul: unos la consideran merecida por toda su trayectoria como capitán de Millonarios, pero otros piensan que era el momento perfecto para despedirse.

Lo cierto es que Mackalister Silva disputó 24 partidos en el primer semestre, marcó tres goles y dio dos asistencias. Fuera de la cancha, lideró el camerino y dio la cara cuando los resultados fueron adversos al deseo del hincha.

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Cabe recordar que el volante de 39 años se está preparando como director técnico y ha demostrado buenas maneras para seguir ligado al fútbol después de su retiro como profesional.

Mackalister Silva ha sido una de las máximas figuras del fútbol profesional colombiano en los últimos años, a tal punto que Néstor Lorenzo lo convocó para un par de amistosos de la Selección Colombia en 2023.

Su visión de juego y la calidad para dominar el balón son las principales cualidades que lo mantienen vigente en un equipo plagado de talento en las divisiones menores.

Mackalister Silva es un referente como volante bogotano de Millonarios. Foto: Cristian Bayona

Así ha sido la carrera de Mackalister Silva en Millonarios

Mackalister Silva surgió en la cantera de Millonarios, pero dio sus primeros pasos en otros clubes como Deportivo Pereira, Bogotá FC y Deportes Tolima.

En 2015 regresó a la institución mucho más maduro y, desde entonces, ha encadenado un total de 463 partidos oficiales.

En su palmarés cuenta con cinco títulos vestido de embajador: dos ligas (2017-II y 2023-I), una Copa Colombia (2022) y dos Superligas (2018 y 2024).

Con Millonarios ha marcado 63 goles y ha dado 65 asistencias, números destacados para un jugador que suele encargarse de surtir a los delanteros y trabajar en la gestión del juego ofensivo.