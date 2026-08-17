Yeferson Cossio causa polémica en el Chocó tras portar arma de la Policía durante ayudas; representante a la Cámara se quejó

El influencer Yeferson Cossio quedó en el centro de una fuerte polémica durante su visita al Chocó, donde hace parte de labores de ayuda humanitaria luego del terremoto del 10 de agosto de 2026. El creador de contenido llegó al departamento con una iniciativa para apoyar a las familias damnificadas y, según la información conocida, lideró la entrega de 40 toneladas de ayudas y mercados.

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Sin embargo, su presencia en la zona terminó avivando comentarios en redes sociales por unas imágenes y videos en los que aparece portando o manipulando un arma de fuego que sería de dotación oficial de la Policía Nacional.

La situación rápidamente llamó la atención de Claudia Romero Nader, Representante a la Cámara por Bogotá, quien cuestionó las circunstancias en las que el influencer tuvo acceso al elemento de la Fuerza Pública mientras acompañaba las jornadas de asistencia.

“Señor ministro de Defensa @generaljmora y @YefersonCossio, ¿en qué estamos? ¿Cómo es posible que, en medio de una emergencia en el Chocó, un arma de dotación de la Policía termine en manos de un civil?“, escribió inicialmente a través de su cuenta en X.

Además, pidió que lo sucedido se investigue a fondo: “Las armas del personal de la fuerza pública no se prestan, no son juguetes y mucho menos pueden convertirse en parte de un espectáculo frente a cámaras. Solicito que se investiguen estos hechos con rigor y se determinen responsabilidades. La emergencia merece solidaridad, respeto y seguridad. No improvisación”.

La controversia no se centra en la ayuda que Cossio está llevando a las comunidades, sino en el uso de un elemento que que pertenece a la institución policial.

Hasta el momento, lo que ha circulado en redes sociales muestra al creador de contenido junto al arma, pero no permite establecer por sí solo bajo qué circunstancias la tuvo en sus manos ni si existió alguna autorización para hacerlo.

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Por parte del equipo del equipo de Cossio se conoció que sí hubo autorización para tener el arma en sus manos.

De igual forma, mencionaron para SEMANA que tienen conocimiento que ningún arma de uso institucional debería terminar en manos de un civil. Sin embargo, aclararon que el momento en el que sostuvo el arma no representó ningún riesgo para las personas que se encontraban allí presentes en el lugar junto a él.