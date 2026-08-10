Maluma, J Balvin y más artistas se ponen a disposición de Colombia tras terremoto de 7,4: “Vamos a movernos de una pa’ ayudar”

El terremoto ocurrido en Colombia sobre las 7:34 a. m., de magnitud 7,4 y profundidad de 96 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano, desató una gran oleada de reacciones.

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Los artistas se han tomado las cuentas oficiales de sus redes sociales para enviar mensajes de solidaridad y también para poner a disposición su alcance para ayudar a los afectados, divulgar información verídica, y más.

Artistas en Colombia se pronuncian por terremoto y ofrecen ayuda

“Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar. Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas. Vamos Colombia. Ahora si necesitamos esa fuerza y esa unión”, Maluma.

Maluma habló por terremoto en Colombia, y aseguró que publicará formas de ayuda. Foto: Instagram: @maluma

“Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia, fuera para toda su gente y familia que está afectadas. Vamos a movernos de una pa’ ayudar la situación”, J Balvin.

J Balvin se pronuncia por terremoto y ofrece ayuda para la gente y familias afectadas. Foto: Instagram: @jbalvin

“Sé que pasó hace muy pronto, y que todavía no sabemos la magnitud de las pérdidas a causa del terremoto que acabó de pasar en mi país. Tengo un hueco en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron. Qué susto y qué dolor”, Camilo.

Camilo habló por terremoto en Colombia y puso a disposición por terremoto en Colombia. Foto: Instagram: @camilo

“Estamos pendientes de saber muy pronto cuáles son las mejores maneras de ayudar para poder sumarnos. Estoy pendiente de mi DM por si tienen info y llamados a la acción! Los amo”, agregó.

“Mucha fuerza para todas las personas afectadas por el temblor de hoy. Aquí voy a estar pendiente de toda las formas en las que podamos ayudar. Aquí estamos para apoyarnos”, Manuel Turizo.

Manuel Turizo envía mensaje y ofrece ayuda por terremoto en Colombia. Foto: Instagram: @manuelturizo

“Espero que estén bien y sus familias estén bien, mucha fuerza. Dios nos cuide y nos proteja, que miedo lo que está pasando. Vamos a ayudarnos todos en familia, cuenten conmigo en lo que pueda sumarme con la gente afectada, mucho amor a todos, estoy para ustedes”, Ryan Castro.

Ryan Castro envía mensaje por terremoto en Colombia. Foto: Instagram: @ryancastro

Ryan Castro ofrece ayuda desde sus redes sociales por terremoto en Colombia. Foto: Instagram: @ryancastro

“Mi gente de Colombia, les mando un abrazo inmenso desde la distancia. Todas mis oraciones están con los afectados por el temblor. Sepan que mi corazón está con ustedes y sus familias”, Marc Anthony.

Marc Anthony envía mensaje tras terremoto de 7,4 en Colombia. Foto: Instagram: @marcanthony

“Colombia, estamos con ustedes, nuestras redes están a disposición de cualquier necesidad humanitaria, lugar de apoyo o información que necesite ser compartida”, Piso 21.

Piso 21, agrupación musical, pone a disposición sus redes ante tragedia por terremoto en Colombia. Foto: Instagram: @piso21

“Yo creía que había sido solo en Medellín. Colombia, por favor manténganse seguros fuera de edificaciones, en espacios abiertos. Van a haber réplicas, y ojalá que los daños solo sean materiales”, Yeferson Cossio.

Yeferson Cossio envió mensaje tras terremoto en Colombia. Foto: instagram: @yefersoncossio

“Rumbo al lugar del epicentro del temblor... vamos a documentar esta catástrofe y ayudar a quienes los necesitan. Mucha fuerza, Colombia”, La Liendra.

La Liendra se dirige al lugar del terremoto en Colombia para documentar la catástrofe y brindar ayuda. Foto: Instagram: @la_liendraa

“Colombia acaba de vivir uno de los sismos más fuertes de los últimos años, de la última década [...] Yo estaba en Bogotá, la verdad fue muy fuerte, así que no me imagino lo que vivieron las personas en las zonas más afectadas [...] Hoy de corazón estoy con todas las familias que perdieron a alguien, con los heridos y con todos los que están viviendo esta emergencia. Vamos a articular para poder dar una mano, así que invito a todas las personas que pueden ayudar”, Alejandro Estrada.