Terremoto en Colombia: Servicio Geológico de EE. UU. publica su primera estimación de muertes y afectaciones económicas

Tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en el occidente de Colombia, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) activó su sistema de evaluación rápida de impactos, conocido como PAGER (Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response), una herramienta utilizada para estimar en cuestión de minutos cuántas personas podrían verse afectadas, cuántas edificaciones podrían resultar dañadas y cuál sería el posible saldo de víctimas.

Según el informe preliminar, el sismo tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 110,3 kilómetros y fue sentido en amplias zonas del país, incluyendo ciudades como Cali, Pereira, Armenia, Cartago y Buenaventura.

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El sistema PAGER emitió una alerta naranja, una categoría que indica que son probables daños significativos y víctimas mortales, con la posibilidad de que la emergencia requiera una respuesta regional o nacional.

Rescatistas y ciudadanos intentan rescatar sobrevivientes en Cali. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

El sismo podría dejar entre decenas y cientos de víctimas mortales y provocar pérdidas económicas de miles de millones de dólares. Según el sistema PAGER de la entidad, existe un 35 % de probabilidad de que el saldo final se ubique entre 100 y 1.000 fallecidos, mientras que el escenario económico más probable contempla daños de entre 100 millones de dólares y 1.000 millones de dólares. La agencia emitió una alerta naranja, una categoría que suele asociarse con desastres que requieren una respuesta regional o nacional.

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De igual manera, se reporta que hay un 10 % de probabilidad de entre 1 y 10 muertes. 27 % de probabilidad de entre 10 y 100 fallecimientos. 35 % de probabilidad de entre 100 y 1.000 muertes. 20 % de probabilidad de entre 1.000 y 10.000 decesos, mientras que más de 10.000 víctimas solo se estiman en menos del 5 % de probabilidad.

Los residentes se encuentran fuera de la Catedral de Manizales después de que fuera dañada por un terremoto en Manizales, Colombia. Foto: AP Photo/John Jairo Bonilla

Vale aclarar que son estimaciones automáticas preliminares, no un balance oficial de víctimas ni de daños. Los expertos advierten que estas estimaciones son preliminares y pueden variar significativamente a medida que se recopila información desde el terreno.

El propio USGS recuerda que el sistema solo considera pérdidas asociadas al daño estructural y que factores como deslizamientos de tierra, licuefacción del suelo o fallas en la infraestructura pueden aumentar el impacto final.

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Para realizar sus proyecciones, el USGS también toma como referencia terremotos históricos ocurridos en la misma región. El informe recuerda, por ejemplo, eventos registrados en 1983, 1994 y 1999 que causaron entre cientos y miles de víctimas mortales.