Así reaccionan los gobiernos del mundo al fuerte terremoto en Colombia

Un fuerte terremoto sacudió este lunes a Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, con un saldo no precisado de heridos y edificios afectados en todo el país.

El sismo, que inició a las 07:34 a. m. locales, tuvo una magnitud 7,4 según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos. La profundidad fue de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó al occidente del país.

De inmediato, varios gobiernos del mundo se refirieron al terremoto que sacudió al país esta mañana.

El primero en reaccionar fue el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, que en su cuenta de X se manifestó al respecto del sismo y ofreció asistencia al país. “Seguimos con preocupación las noticias sobre el terremoto que ha sacudido Colombia. He ofrecido a mi homólogo, el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula, toda la asistencia que Israel pueda brindar. Israel está preparado para ayudar a Colombia en todo lo que sea necesario. Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo colombiano en estos difíciles momentos”, aseguró.

Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, también envió un mensaje desde sus cuentas en redes sociales:

“La Embajada de Estados Unidos está monitoreando el terremoto en Colombia. Esté atento a las noticias locales e informe a sus amigos y familiares sobre su situación”, dice el mensaje.

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