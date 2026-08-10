¿Hay riesgo de tsunami en Colombia? Esto dijo Dimar tras el fuerte terremoto de esta mañana

En las últimas horas, el país fue testigo de un fuerte terremoto que afectó diferentes partes del territorio nacional. Asimismo, a estas horas las autoridades se mantienen alerta ante posibles réplicas que se puedan presentar, además de que se han activado todos los mecanismos de atención para controlar la situación.

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Tras un temblor de gran magnitud, una de las posibles amenazas es que se presente un tsunami. Esto se debe a que este tipo de hechos se da debido a los violentos movimientos de tierra que se presentan en el lecho marino y es que, según Pacific Tsunami Museum, el 72 % de los tsunamis son generados por terremotos.

Por su parte, la Dirección General Marítima (Dimar), a través de un comunicado, ya ha dado a conocer si existe el riesgo de que uno de estos fenómenos se presente en las costas del país en las próximas horas.

Según lo informado por la Dimar, no existe una amenaza latente de que haya un tsunami en la costa pacífica colombiana tras el sismo, por lo que la invitación a la ciudadanía es tener tranquilidad ante esta situación.

El fuerte terremoto de esta mañana, registrado a las 7:34 a. m. a 20 kilómetros de San José del Palmar, en Chocó, se sintió en diferentes zonas de Colombia, tales como Cali, Bogotá, Pereira y Manizales.

Ante la fuerza del movimiento, las autoridades y organismos de emergencia se mantienen realizando labores de verificación en diferentes puntos del país, con el objetivo de establecer si existen afectaciones en las estructuras y si alguna de ellas representa un riesgo para la ciudadanía.

Además, las autoridades continúan con el monitoreo de la actividad sísmica, teniendo en cuenta que después de un movimiento de esta magnitud pueden presentarse réplicas. Por esta razón, la recomendación es mantener la calma y estar atentos a la información que entreguen las entidades oficiales.

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En el caso de la costa pacífica, el reporte de la Dimar permite descartar, por el momento, una amenaza de tsunami relacionada con el sismo registrado durante la mañana de este lunes. Sin embargo, el monitoreo continuará para determinar cualquier cambio que pueda presentarse en las próximas horas.

De esta manera, aunque el fuerte movimiento telúrico generó preocupación entre los habitantes de diferentes regiones del país, especialmente en las zonas donde fue sentido con mayor intensidad, hasta el momento no existe una alerta por tsunami para las costas colombianas.