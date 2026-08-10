En video: Pereira registra graves afectaciones tras el fuerte terremoto de esta mañana

Colombia se vio afectada en la mañana de este lunes 10 de agosto por un fuerte sismo que sacudió a varias zonas del país y generó alarma entre millones de ciudadanos. El movimiento telúrico se registró hacia las 7:34 de la mañana y, de acuerdo con los primeros reportes, tuvo una profundidad de 96 kilómetros, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

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Uno de los lugares donde el movimiento se sintió con fuerza fue Pereira, en Risaralda. La ciudad hace parte de las zonas del Eje Cafetero donde ya se reportan afectaciones, en las que se incluye Manizales. Videos e imágenes difundidas tras el sismo muestran daños en diferentes estructuras de la capital risaraldense.

Entre las zonas afectadas se encuentran edificaciones ubicadas en el centro de Pereira, donde se han evidenciado daños estructurales y desprendimientos de materiales. Las autoridades y organismos de emergencia avanzan en la revisión de los sitios para determinar el alcance de las afectaciones y establecer cuáles estructuras representan algún riesgo para la población.

Uno de los puntos que también presentó afectaciones fue el aeropuerto Matecaña que, según los primeros reportes, da cuenta de daños en la infraestructura de la terminal aérea como consecuencia del fuerte movimiento de la tierra. La situación obligó a realizar verificaciones sobre las condiciones de las instalaciones con el fin de garantizar la seguridad en las operaciones del lugar.

El sismo también provocó momentos de alarma entre los habitantes de Pereira y de otras ciudades del Eje Cafetero. El movimiento fue percibido en Armenia y Manizales, además de Cali, Bogotá y Medellín, entre otras zonas del territorio nacional.

La magnitud del evento generó evacuaciones preventivas en diferentes edificaciones, mientras los organismos de emergencia comenzaron a verificar posibles daños. Hasta el momento, la información sobre las consecuencias del sismo continúa en desarrollo y las autoridades mantienen las labores de inspección.

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El fuerte temblor también fue reportado en el departamento del Chocó, donde se ubicó el epicentro, y en otras regiones del país. Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica y recomiendan a la ciudadanía conservar la calma y atender únicamente la información entregada por los organismos oficiales.

Pereira permanece bajo seguimiento mientras avanzan las evaluaciones de las estructuras afectadas y se establece el balance definitivo de daños ocasionados por el movimiento telúrico.