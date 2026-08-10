NACIÓN

Fuerte sismo y réplica en Colombia genera graves daños en distintas ciudades; estas son las imágenes

En diversas ciudades del país se van reportando las consecuencias del fuerte temblor que sacudió al territorio nacional.

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Redacción Semana
10 de agosto de 2026 a las 8:43 a. m.
Imágenes del temblor en diversos puntos de Colombia
Imágenes del temblor en diversos puntos de Colombia Foto: Fotos tomadas de redes sociales

En desarrollo...

Temblor en Colombia este 10 de agosto.
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Un nuevo temblor se presentó en Colombia durante este lunes, 10 de agosto.
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