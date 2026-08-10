Fuerte sismo y réplica en Colombia genera graves daños en distintas ciudades; estas son las imágenes

En desarrollo...
#Temblor Pereira. Tras #Terremoto 7.4 grados. pic.twitter.com/TiIpeebAnx— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 10, 2026
#temblor imágenes de Manizalez… tras terremoto de 7.4. Envíame los videos de lo que ha sucedido en tu ciudad pic.twitter.com/lrRHRch2SG— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 10, 2026
Medellín pic.twitter.com/tuWClR3YLG— carosle (@carosle) August 10, 2026
Así se sintió en Pereira. #Temblor pic.twitter.com/S7Eqdb4pLO— Susana De León (@Susanadeleonc) August 10, 2026
Lo de Pereira es desastroso.#TEMBLOR— Decko. (@Frankzm) August 10, 2026
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Catedral de manizales #Temblor pic.twitter.com/OR2Uzm7nZL— Jessik (@TiestoLifee) August 10, 2026
Afectaciones en Pereira por el temblor muy fuerte #TobiNews #Temblor #Terremoto pic.twitter.com/XBDTOpowdd— Tobi 👑 (@Tob1P4xao) August 10, 2026
El aeropuerto de Pereira tras el #temblor @sgcol pic.twitter.com/jgrYqdPHwc— Eliana Restrepo ✈️👩🏻✈️🚴🏻♀️ (@elianua) August 10, 2026
Escenas de Cali, en la hermana Colombia, ese #temblor se sintió claramente en Caracas Valencia y Mérida en Venezuela. pic.twitter.com/8YtL5zUfwD— Asier 🛡️ (@Gudari_Rojo) August 10, 2026
#Temblor envían imágenes de chocó… (terremoto 7.4 grados) pic.twitter.com/1iBxcEP7rJ— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 10, 2026