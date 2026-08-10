Primera réplica tras el fuerte temblor que sacudió a Colombia: nuevo movimiento fue de 4.6 grados

Un fuerte sismo sacudió varias zonas de Colombia durante la mañana de este lunes, 10 de agosto, generando alarma entre numerosos ciudadanos, quienes salieron de sus viviendas y lugares de trabajo tras percibir el movimiento.

Impresionantes videos muestran impacto del fuerte temblor de 7.4 que azotó a Colombia este 10 de agosto

De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor tuvo una magnitud de 7,4 y ocurrió a las 7:34 a. m., con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó.

El organismo señaló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 96 kilómetros, mientras que las coordenadas registradas fueron de 5,04° de latitud y -76,34° de longitud. Las autoridades permanecen atentas a los posibles reportes de afectaciones derivados del sismo.

No obstante, minutos después, la entidad registró la primera réplica del temblor, informando sobre un movimiento de 4.6 en Nóvita, Chocó.

*Noticia en desarrollo…