Alcalde de Manizales reporta dos personas muertas, más de 10 edificios colapsados y muchas viviendas afectadas: “Estamos atendiendo este desastre”

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, dio a conocer este lunes 10 de agosto, detalles de los estragos del terremoto que azotó a Colombia y que dejó graves daños en su ciudad. De acuerdo con el mandatario, hay dos personas fallecidas, 10 edificios colapsados y más de 20 viviendas con graves afectaciones.

“Tenemos bomberos, Defensa Civil, Ejército, Policía, estamos colapsados, a pesar de que estamos reaccionando. Más de diez edificios colapsados y un número por determinar, más de 20 viviendas colapsadas, dos personas que han perdido la vida. Aquí nadie puede estar tranquilo, porque fue muy duro, pero estemos en calma, estamos atendiendo este desastre”, dijo el mandatario local en diálogo con Blu Radio.

Por medio de su cuenta en la red social X, el mandatario anunció que han dispuesto todos los recursos de su administración para ayudar a los afectados.

“Se habilitó un albergue temporal en el Coliseo Mayor para las personas que necesiten un lugar seguro. Quienes lo requieran pueden acudir a este espacio. Se suspenden las clases y las actividades académicas en los colegios y universidades. Se recomienda a la comunidad educativa mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer nuevas disposiciones”, detalló.

De acuerdo con Rojas, es necesario que la ciudadanía pueda mantenerse en casa con el fin de evitar congestiones viales.

“Se recomienda a la comunidad regresar a sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios. Mantener únicamente las actividades y operaciones relacionadas con la atención de urgencias vitales. Se pide evitar las compras innecesarias y excesivas para prevenir el desabastecimiento y garantizar la disponibilidad de productos para todos”, expresó Rojas.

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También, indicó que “Aguas de Manizales reporta completa normalidad en el servicio de acueducto, sin averías ni afectaciones registradas en las redes tras el sismo”.

“Reporte del Cable Aéreo: las tres líneas se encuentran fuera de operación. Las líneas 1 y 2 ya fueron evacuadas, mientras continúa la evacuación de pasajeros de la línea 3. Se reporta una afectación estructural en la estación del Cable. Las operaciones permanecerán suspendidas hasta hacer la evaluación técnica correspondiente y determinar las condiciones de seguridad”, agregó.