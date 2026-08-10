Asointermedias pide mantener activos los protocolos de riesgo tras fuerte sismo en Colombia

La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias) expresó su solidaridad con las comunidades y familias que sintieron el fuerte sismo registrado durante la mañana de este lunes 10 de agosto en diferentes regiones del país.

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Ante el movimiento telúrico, la organización hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y consultar únicamente los canales oficiales para conocer la evolución de la situación y los reportes de los organismos competentes.

Asointermedias también pidió a las alcaldesas y alcaldes de las ciudades intermedias, así como a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, mantener activos sus protocolos de prevención, monitoreo y respuesta, además de permanecer en máxima alerta frente a posibles eventualidades derivadas del sismo.

La asociación señaló que continuará haciendo seguimiento a los reportes oficiales y a la situación de sus ciudades asociadas, al tiempo que manifestó su disposición para articular esfuerzos con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales y los organismos de socorro.

Asimismo, Asointermedias respaldó el trabajo de los alcaldes, equipos territoriales de gestión del riesgo, organismos de socorro y demás instituciones que permanecen activas ante la emergencia.

Finalmente, la organización resaltó la importancia de mantener una comunicación permanente y una respuesta coordinada entre los diferentes niveles de gobierno para atender las necesidades que puedan surgir en los territorios y proteger la vida y el bienestar de las comunidades.