Nueve cervecerías artesanales culminan programa de aceleración empresarial de la ANDI

Nueve cervecerías artesanales de distintas regiones del país culminaron el primer Programa de Aceleración Empresarial liderado por la Cámara de Emprendimiento y Aceleración (ANDI del Futuro) y el Comité de la Cerveza de la asociación, una iniciativa desarrollada con el apoyo de Bavaria y ejecutada por Trulab.

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Durante seis meses, las empresas participantes fortalecieron sus capacidades para innovar, desarrollar nuevos modelos de crecimiento y mejorar su gestión interna en procesos estratégicos. El cierre del programa se realizó en el encuentro “La cerveza se toma la palabra: cierre de ciclo, apertura de sector”, que reunió a representantes de la industria, empresarios y expertos para analizar las perspectivas del mercado cervecero hacia 2030.

Las cervecerías beneficiadas fueron TorreAlta, La Planta Cervecería y Cervecería Libre, de Medellín; Antaño Cervecería Artesanal, de Cali; Cervecería India Colorada, Dos Tercos Cervecería, Ramonas Beer y Mela’s Craft Beer, de Bogotá; y Patriota Cervecería Artesanal, de Samacá (Boyacá).

“Cuando el conocimiento, la colaboración y el acompañamiento se unen, las pequeñas empresas pueden acelerar su crecimiento y ampliar su impacto en la economía”, afirmó Andrés Raigosa, director de ANDI del Futuro.

Por su parte, Ana María Arroyave, directora del Comité de la Cerveza de la ANDI, destacó que fortalecer estas empresas también impulsa la competitividad de toda la industria cervecera colombiana, al generar empleo, dinamizar la cadena de valor y promover el desarrollo regional.

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Durante la jornada también se abordaron temas como tendencias de consumo, innovación, economía circular e inteligencia artificial aplicada al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Además, las cervecerías participantes presentaron sus productos y proyectos en un espacio de showroom y networking orientado a generar nuevas oportunidades comerciales y alianzas estratégicas.

Según la ANDI, este tipo de iniciativas busca fortalecer el emprendimiento de alto potencial y promover la competitividad de sectores estratégicos para la economía colombiana.