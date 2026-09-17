Abren convocatoria para reconocer iniciativas rurales de seguridad alimentaria en Colombia

La Fundación Alpina y la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes abrieron la convocatoria del Premio Campo que Alimenta, una iniciativa dirigida a reconocer experiencias rurales que contribuyen al fortalecimiento de la seguridad alimentaria en Colombia mediante la producción sostenible de alimentos.

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La convocatoria está dirigida a productores individuales, emprendedores rurales, asociaciones de pequeños productores y comunidades indígenas, afro y campesinas que cuenten con iniciativas implementadas en los territorios. Los proyectos postulados deberán tener al menos un año de ejecución demostrable y presentar resultados verificables.

El Premio Campo que Alimenta abrió su convocatoria para identificar y reconocer iniciativas que desde la ruralidad colombiana. Foto: Alpina

El premio contempla dos categorías. Campo Abierto está orientada a iniciativas que no han recibido apoyo previo de la Fundación Alpina y que generan resultados relacionados con la seguridad alimentaria en sus territorios.

Campo que Trasciende reconoce procesos que anteriormente tuvieron acompañamiento de la Fundación y que pueden demostrar la continuidad, mejora o ampliación de sus resultados.

En cada categoría será seleccionada una iniciativa ganadora. Los proyectos elegidos recibirán un incentivo económico de 3 millones de pesos y mentoría durante 2027.

El jurado tendrá en cuenta aspectos como el impacto comunitario, la aplicación de prácticas agroecológicas, los resultados demostrables, la diversificación de alimentos para consumo familiar y comercialización, además de la articulación con otros actores del territorio.

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“Colombia necesita identificar las soluciones que están transformando sus territorios y convertir esas experiencias en conocimiento útil. El desafío es entender por qué funcionan y convertir ese aprendizaje en capacidad pública.

Para la Escuela de Gobierno, este premio abre una oportunidad para acercar esas experiencias a la discusión sobre la gestión y las políticas públicas, y aportar evidencia para la toma de decisiones”, afirmó Ramiro Guerrero, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.

El Premio Campo que Alimenta abrió su convocatoria para identificar y reconocer iniciativas que desde la ruralidad colombiana. Foto: Alpina

Por su parte, Camila Aguilar, directora ejecutiva de Fundación Alpina, señaló: “La seguridad alimentaria también se construye desde los territorios y desde las capacidades de quienes producen los alimentos. Con este premio queremos reconocer iniciativas que, desde diferentes contextos rurales, están generando resultados y promoviendo formas más sostenibles de producir y acceder a alimentos”.