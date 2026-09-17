Asohost advierte que nuevo POT de Medellín podría afectar a familias que viven de la vivienda turística

La Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos por medio de plataformas digitales (Asohost) expresó su preocupación por las disposiciones sobre vivienda turística incluidas en el proyecto de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, al considerar que las nuevas restricciones podrían afectar los ingresos de miles de familias.

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Según el gremio, el proyecto restringiría significativamente las zonas donde podría desarrollarse esta actividad. En amplios sectores residenciales quedaría prohibida, mientras que en otros estaría condicionada al cumplimiento de determinados requisitos.

Asohost advierte que esta concentración podría generar en determinadas zonas los mismos problemas de saturación que el POT busca evitar. Además, señala que quienes actualmente desarrollan la actividad en sectores residenciales tendrían dificultades para continuar, pues la figura de “uso establecido” contemplada en el borrador no aplicaría para estos casos.

El gremio también cuestiona los requisitos de infraestructura y los posibles vacíos jurídicos de la propuesta, al considerar que podrían resultar difíciles de cumplir para personas y familias que actualmente generan ingresos mediante sus inmuebles.

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“Necesitamos reglas claras y realizables que no afecten nuestros ingresos y hogares”, afirmó Juan Camilo Vargas, presidente de Asohost.

Ante el Concejo de Medellín, la asociación pidió que la discusión tenga en cuenta la naturaleza de la vivienda turística, así como los derechos reconocidos por la Ley 2068 de 2020, y que se evalúe el impacto de las nuevas medidas sobre quienes ejercen legalmente esta actividad.