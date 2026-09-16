Accesos Norte Fase II completa cierre financiero por $1,2 billones y habilita construcción

Accesos Norte Fase II, proyecto que contempla la intervención de 18 kilómetros entre Bogotá y la Sabana, completó su cierre financiero por $1,2 billones y quedó habilitado para avanzar hacia la etapa de construcción.

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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) verificó el cumplimiento de las condiciones ambientales para las Unidades Funcionales 1 a 5, después de los estudios relacionados con protección hídrica y ecosistémica. Con esta verificación se concretó el cierre financiero y se solicitó el desembolso de los recursos.

La financiación cuenta con la participación de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), como banca local, y JP Morgan y MUFG Bank, como entidades internacionales, bajo una estructura de crédito sintético.

El proyecto, desarrollado bajo el modelo de iniciativa privada, contempla intervenciones en la Autopista Norte, la Carrera Séptima y la Perimetral de Sopó. De acuerdo con la concesionaria, su financiación está respaldada por el recaudo de los peajes existentes de Accenorte, sin contemplar nuevas casetas de cobro en el corredor.

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“El cierre financiero de Accesos Norte Fase II demuestra la confianza de la banca internacional y local en la capacidad de la ingeniería colombiana. Haber superado con éxito las exigencias ambientales y contar hoy con el desembolso efectivo de los recursos nos permite avanzar en la ejecución de una obra vital para la movilidad de Bogotá”, señaló Sandra Vélez, CEO del Grupo Ethuss.

Con el cierre financiero y la verificación ambiental, el proyecto entra en una nueva etapa orientada a la ejecución de obras, cuyo objetivo es ampliar la capacidad de corredores estratégicos y fortalecer la conexión entre Bogotá y los municipios de la Sabana.