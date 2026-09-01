El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia puso en marcha un régimen sanitario especial con el propósito de agilizar los trámites de importación y recepción de ayudas internacionales.

Empresas se suman a las ayudas por el terremoto en Colombia: donaciones, medicamentos y recursos para damnificados

La medida busca responder de manera directa a la situación de desastre de carácter nacional decretada por el Gobierno nacional tras los estragos provocados por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

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Este marco normativo fue expedido mediante el Decreto 1327 de 2026, norma que define un procedimiento transitorio, abreviado y evaluado con base en el riesgo.

El objetivo central de la norma es agilizar el ingreso de insumos y productos de consumo humano, garantizando la trazabilidad, las condiciones de seguridad sanitaria y los controles requeridos por la ley.

Competencias del Invima y alcance de las medidas sanitarias

El trámite administrativo y la supervisión técnica de estos cargamentos estarán bajo la responsabilidad directa del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

El Invima revisará todas estas donaciones internacionales. Foto: Invima

Este esquema especial aplica exclusivamente para las ayudas internacionales orientadas de forma directa y prioritaria a las actividades de socorro, rehabilitación y recuperación en las zonas impactadas por el sismo.

La reglamentación vincula de forma integral a todos los actores involucrados en la cadena de abastecimiento y distribución.

El decreto cobija a cooperantes internacionales, entidades públicas, organizaciones humanitarias, secretarías territoriales de salud, así como a la red de prestadores que participan en la recepción, almacenamiento y transporte de los suministros.

Miles de familias recibirán estas donaciones. Foto: Esteban Vega

Suspensión temporal del régimen ordinario e ingreso de insumos

Para garantizar la inmediatez en el flujo de la ayuda humanitaria, el Ministerio de Salud determinó la suspensión temporal del régimen ordinario de registro sanitario.

En su lugar, el Invima aplicará la ruta excepcional a los cargamentos que ingresen por puertos, aeropuertos y pasos fronterizos habilitados, previa acreditación de su destinación hacia la emergencia.

📢 El Gobierno nacional establece medidas para agilizar el ingreso de ayudas y donaciones internacionales de tecnologías en salud para atender la emergencia nacional.



A través del Decreto 1327 de 2026, se adopta un procedimiento sanitario especial, transitorio, abreviado y… pic.twitter.com/Ok9HoevETB — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) September 2, 2026

Las autorizaciones otorgadas bajo este mecanismo excepcional mantendrán su validez durante el período de vigencia de la declaratoria de desastre.

No obstante, el Ministerio de Salud y el Invima precisaron que los productos continuarán sujetos a inspección, vigilancia y control en el territorio nacional, con el objetivo de asegurar la calidad de las ayudas y proteger la salud de los damnificados.