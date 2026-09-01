Evolución médica de Alci Acosta: Checo Acosta entrega nuevo parte de salud sobre el estado del cantante en UCI

El legendario cantante colombiano Alci Acosta continúa bajo observación médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de haber sido ingresado de urgencia el pasado fin de semana.

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No obstante, su hijo, el también artista Checo Acosta, dio a conocer reportes alentadores que señalan una respuesta favorable a los tratamientos instaurados por el equipo profesional del centro asistencial.

La preocupación entre los seguidores de la música popular y el bolero se encendió en la tarde del pasado domingo, cuando se confirmó que el intérprete de clásicos como La copa rota y Traicionera tuvo que ser internado en la UCI debido a complicaciones en su estado de salud.

Ante las inquietudes del público y de los medios de comunicación, su hijo Checo Acosta asumió la vocería familiar para informar sobre el seguimiento del artista. En un primer mensaje compartido tras las 24 horas del ingreso, el músico barranquillero transmitió tranquilidad sobre el manejo inicial que le estaban dando los médicos:

“Saliendo de visita y el reciente informe sobre mi padre Alci Acosta es que se encuentra estable, respondiendo muy bien a los procedimientos. Sigue en manejo conservador. Reiteramos los agradecimientos por sus oraciones, sus mensajes tan bonitos y motivadores”, expresó Checo Acosta a través de sus canales oficiales.

Mi padre Alci Acosta, sigue en la unidad de cuidados intensivos, y gracias a Dios continúa respondiendo satisfactoriamente. Motivados por las buenas noticias de hoy, confiando en Dios y en los médicos de la clínica para sacarlo adelante. Gracias por la solidaridad y el cariño ❤️ pic.twitter.com/iUumGH2lYz — Checo Acosta (@checoacosta) September 2, 2026

Con el paso de las horas, la evolución del cantante de 87 años ha mostrado signos de estabilización. En pronunciamientos recientes emitidos a través de las plataformas digitales de la familia Acosta, se ratificó que, aunque el cantante permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, las noticias del equipo médico son positivas.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por Checo Acosta, el cantante “sigue en la unidad de cuidados intensivos, pero gracias a Dios continúa respondiendo satisfactoriamente y esperamos su recuperación”.

La familia enfatizó que se encuentran “agradecidos con Dios por las buenas noticias de hoy, confiando en él y en los médicos de la clínica para seguir sacandolo adelante, pronto tenerlo en habitación y luego en casa”, al tiempo que reiteró su agradecimiento a la ciudadanía por los mensajes de solidaridad.

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Alci Acosta, nacido en Soledad (Atlántico) en 1938, es considerado uno de los embajadores más importantes del bolero, la música despechada y el pasillo en América Latina. Con una carrera que supera los 60 años, su voz rasgada y su estilo inconfundible en el piano marcaron a varias generaciones en países como Colombia, Ecuador, Perú, México y Estados Unidos.

Pese a haber anunciado años atrás su retiro progresivo de las grandes giras e itinerarios internacionales, el artista ha mantenido un vínculo constante con su público a través de apariciones especiales y reconocimientos a su legado cultural.