El reconocido artista barranquillero Checo Acosta, una de las figuras más emblemáticas de la música tropical en Colombia, confirmó recientemente a través de sus canales oficiales que fue sometido a una intervención quirúrgica de próstata. El cantante, que se encuentra en proceso de recuperación, aprovechó el anuncio para agradecer el apoyo de sus seguidores y explicar que el procedimiento había sido postergado previamente por motivos de agenda.

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La noticia se conoció luego de que el intérprete de éxitos como La Llorona Loca compartiera una fotografía desde un centro asistencial. En la publicación, Acosta se mostró sereno y comunicó que la operación finalizó de manera exitosa. Según sus declaraciones, se trató de una decisión enfocada plenamente en su bienestar preventivo.

“Gracias por estar pendientes, todo salió bien”, expresó el artista, subrayando que se siente agradecido con el personal médico y con Dios por los resultados de la intervención.

Aunque el cantante no profundizó en detalles específicos sobre el diagnóstico exacto y prefirió mantener la reserva sobre los detalles de la intervención medica, sí enfatizó que la cirugía era necesaria y que finalmente pudo atenderla tras haberla aplazado en varias ocasiones debido a sus compromisos personales y profesionales en la industria musical.

El anuncio de Checo Acosta y otros artistas hombres pone sobre la mesa un tema de salud pública para la población masculina. De acuerdo con especialistas en urología, las intervenciones de próstata son comunes en hombres que superan los 40 o 50 años. Una de las condiciones más recurrentes es la hiperplasia prostática benigna (HPB), la cual consiste en el crecimiento no canceroso de la glándula prostática que puede derivar en dificultades urinarias.

En el caso de las figuras públicas, compartir estos procesos suele tener un impacto positivo en la concientización sobre los controles periódicos, esenciales para detectar cualquier afección a tiempo y garantizar tratamientos que ayuden a recuperaciones rápidas.

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La publicación del “Príncipe del Carnaval” no tardó en llenarse de mensajes de solidaridad por parte de colegas del mundo artístico y de miles de seguidores que han seguido su trayectoria durante décadas.

Por el momento, se espera que Acosta guarde el reposo médico recomendado antes de retomar sus actividades en los escenarios. El cantante ha reiterado la importancia de priorizar la salud, enviando una reflexión a sus colegas y fans sobre no descuidar el cuidado personal a pesar de las exigencias de la vida laboral.

Este hecho recuerda situaciones similares vividas por otras figuras del entretenimiento nacional, como el reciente caso del presentador Jairo Martínez, quien también reapareció en redes tras una extensa cirugía, lo que refuerza la tendencia de las celebridades locales de utilizar su visibilidad para normalizar el cuidado médico preventivo.