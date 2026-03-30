Preocupación por la salud de Jairo Martínez: el exjurado de ‘Yo me llamo’ reaparece tras cinco horas de cirugía

La salud de Jairo Martínez, reconocido mánager de artistas y exjurado del programa de imitación ‘Yo me llamo’, ha generado preocupación. A través de sus redes sociales oficiales, el comunicador cartagenero confirmó que fue sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad para retirar una masa que comprometía su bienestar físico, y envió un parte de tranquilidad a sus seguidores tras salir de la sala de operaciones.

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Desde una camilla y aún con los efectos visibles de la recuperación posoperatoria, Martínez utilizó su cuenta de Instagram, donde supera los 100.000 seguidores, para detallar el procedimiento al que fue sometido. Según el relato del propio presentador, la cirugía se extendió por casi cinco horas.

“Acabo de salir de una cirugía de cuatro, casi cinco horas. No puedo hablar mucho porque estoy afónico, pero fue un éxito total. El doctor Murillo estuvo sensacional, me mostró la masa; yo estoy en fase uno”, expresó el comunicador en su video.

Martínez precisó que, durante la intervención, los médicos realizaron una limpieza en la zona de la pelvis y retiraron algunos ganglios para su posterior análisis. El presentador subrayó que, aunque sentía un temor profundo frente al procedimiento quirúrgico, los resultados iniciales son alentadores: “La pelvis estaba limpia, así que la verdad es que le tenía más pánico a la cirugía que a la enfermedad como tal”.

Más allá de informar sobre su estado personal, Jairo Martínez aprovechó su situación para hacer un llamado a la responsabilidad social. El presentador invitó a sus seguidores, especialmente a los hombres, a no descuidar los chequeos preventivos, y mencionó la importancia del examen de antígenos para la detección temprana de anomalías relacionadas con el cáncer de próstata.

El exjurado de ‘Yo me llamo’ admitió que, en su caso, hubo episodios de “descuido” previos, por lo que enfatizó que la detección en “fase uno” es determinante para un pronóstico favorable. Ahora, el comunicador deberá cumplir con un periodo de recuperación de aproximadamente seis semanas antes de someterse a nuevos exámenes de control que certifiquen su plena recuperación.

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Jairo Martínez formó parte del panel original de jurados durante las primeras tres temporadas (2011-2013), donde compartió mesa con Amparo Grisales y Luz Amparo Álvarez. Su estilo colorido, sus emblemáticas gafas y su conocimiento en la industria musical como mánager de artistas internacionales lo posicionaron como uno de los personajes más recordados por la audiencia.

Tras su paso por el reality, Martínez había sido noticia por su honestidad al hablar sobre la salud mental, al confesar que enfrentó cuadros de depresión tras su salida del programa de imitación, una etapa que aseguró haber superado totalmente a inicios de 2025.

Actualmente, su enfoque está concentrado en su rehabilitación física para retomar sus labores en la pantalla de Telecaribe y continuar con su activismo en pro de la salud preventiva.