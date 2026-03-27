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Aura Cristina Geithner se une a ‘La casa de los famosos Colombia’: fecha de ingreso y lo que se sabe de su participación

Aura Cristina Geithner es la nueva integrante de La casa de los famosos Colombia. Entérese de cuándo será su ingreso y qué esperar de su participación.

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Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

27 de marzo de 2026, 10:33 p. m.
Aura Cristina Geithner entra a 'La casa de los famosos Colombia'
Aura Cristina Geithner entra a 'La casa de los famosos Colombia' Foto: x

El formato de reality del Canal RCN ‘La casa de los famosos Colombia’, se prepara para uno de sus movimientos más comentados hasta la fecha.

Tras la reciente salida de la creadora de contenido Manuela Gómez y en medio de un clima de alta tensión por las alianzas internas, se ha confirmado oficialmente el ingreso de la reconocida actriz y cantante Aura Cristina Geithner.

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La llegada de Geithner no es un movimiento menor. Se produce en una instancia donde el programa busca dinamizar la convivencia y refrescar los liderazgos tras semanas de competencia ininterrumpida. Su incorporación promete alterar el mapa de estrategias que los participantes actuales han consolidado desde el primer día.

Fecha y dinámica de ingreso

De acuerdo con la información proporcionada por la producción del programa, el proceso de integración de la actriz comenzará de manera gradual.

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El lunes 30 de marzo, los participantes actuales recibirán una llamada del ‘Jefe’ que anticipará la noticia, generando la expectativa necesaria dentro de la casa. Sin embargo, el ingreso físico de Aura Cristina Geithner está programado para el martes 31 de marzo.

Este anuncio coincide con otros cambios estructurales en el juego. Según se informó en las emisiones recientes, el público también tendrá un papel activo en la elección de los participantes que ingresan nuevamente, pues se habilitarán votaciones para que dos mujeres entre las aspirantes Beba, Luisa y Marilyn regresen a la competencia.

Aura Cristina Geithner es una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento en Colombia y México. Su carrera, que alcanzó niveles de máxima popularidad en la década de los 90 con producciones como La Potra Zaina, se ha caracterizado por una versatilidad que abarca la actuación, el modelaje y la música.

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En el ámbito de los reality shows, Geithner no es una novata. Su participación previa en formatos como MasterChef Celebrity Colombia le ha otorgado una comprensión clara de la disciplina y la exposición emocional que exigen estos programas.

Actualmente, la artista también mantiene una presencia vigente en la industria musical, contando con más de 80.000 oyentes mensuales en plataformas de streaming y una discografía que suma 10 sencillos.

La entrada de la actriz ocurre en un momento de “resurrecciones” y cambios de reglas, lo que sugiere que la producción busca un contrapeso de madurez y experiencia frente a las figuras más jóvenes que actualmente dominan la narrativa del programa.