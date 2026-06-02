Acusan a ‘Campanita’ de no pagar millonaria deuda: marca de ropa reclama más de 10 millones de pesos por trajes de ‘LCDF’

La marca de ropa masculina Versa For Men acusó públicamente al bailarín profesional Frank Stiwar Luna, conocido como ‘Campanita’, de presunto incumplimiento en el pago de 26 trajes exclusivos confeccionados para sus apariciones en el reality ‘La casa de los famosos Colombia’.

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Según la empresa, la inversión de los materiales asciende a más de 11 millones de pesos, mientras que la contrapropuesta económica del equipo del artista no cubre los costos mínimos de producción. Hasta el momento, el exparticipante, quien se encuentra en Estados Unidos, no ha emitido un pronunciamiento oficial para dar su versión de los hechos.

A través de un comunicado oficial publicado en su cuenta de Instagram, la marca de ropa colombiana Versa For Men expuso los pormenores de la relación comercial y personal que sostenía con el bailarín. En el texto, la empresa enfatizó el esfuerzo logístico y creativo que implicó la producción de las prendas durante los meses de emisión del programa del Canal RCN.

“Para todos nuestros clientes y todas las personas del mundo de la confección y diseño saben que realizar una prenda no es para nada ni fácil ni sencillo, todo viene desde el esfuerzo, la dedicación y el amor que le pones a cada trabajo que realizamos. Hoy queremos compartir algo que nos sucedió con alguien que consideramos como amigo y en alguien a quien le brindamos nuestro apoyo y confianza”, manifestó la compañía.

De acuerdo con las cifras suministradas por los diseñadores, se confeccionaron aproximadamente 26 trajes llamativos orientados a las galas principales, dinámicas de posicionamiento y vestuario casual del concurso. La firma aseguró contar con las facturas físicas que respaldan un costo directo de $11.658.000 COP. Dicho monto, precisaron, corresponde estrictamente a materiales e insumos básicos, excluyendo variables como el tiempo de diseño, la mano de obra calificada, el trabajo manual y los procesos internos de confección bajo presión.

Según Versa For Men, el equipo de Frank Stiwar Luna planteó cancelar la suma de $2.342.000 COP por la totalidad del paquete de vestuario, una cifra que la marca calificó como desproporcionada frente al volumen y calidad del trabajo entregado.

Adicionalmente, señalaron que la estrategia integral para el ingreso del bailarín al programa televisivo fue planeada y ejecutada por su propio equipo de producción con el fin de generar impacto publicitario, asumiendo dichos costos de representación de manera independiente al acuerdo económico principal.

“Exigimos respeto, reconocimiento y valoración por el trabajo real, el talento y la dedicación”, concluyó Versa For Men en su misiva digital.

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La publicación generó opiniones divididas entre los usuarios de las redes sociales. Algunos internautas respaldaron a los diseñadores, argumentando la necesidad de formalizar los contratos con creadores de contenido e influenciadores. No obstante, otro sector de la audiencia criticó que la reclamación se gestionara de forma pública antes de agotar las instancias legales correspondientes, sugiriendo el cobro de anticipos en este tipo de proyectos.

Has el momento el señalamiento solo tiene una versión, la denuncia por parte de la marca de moda, queda a la espera un pronunciamiento oficial de ‘Campanita’ afirmando o desmintiendo los hechos.