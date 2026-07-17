Morat hizo un importante anuncio sobre su gira de conciertos: video generó comentarios

Morat comenzó a revelar nuevos detalles de Ya Es Mañana World Tour, la gira con la que recorrerá distintos países en los próximos meses. En esta ocasión, la agrupación colombiana sorprendió a sus seguidores con un video en redes sociales en el que presentó una iniciativa que acompañará todos sus conciertos y que, en pocas horas, despertó cientos de reacciones entre sus fanáticos.

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A través de la publicación, la banda, conformada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, dio a conocer “El Traje Que Traje”, el nombre del código de vestimenta oficial que propone para esta nueva etapa de la gira.

Sin embargo, el grupo dejó claro que no se trata de una regla obligatoria, sino de una invitación para que cada asistente haga parte de la experiencia desde su propio estilo.

Morat confirmó el 'dresscode' de su nueva gira. Foto: Amanda Inn

La propuesta está inspirada en el concepto de Ya Es Mañana, el más reciente proyecto musical de Morat, que gira alrededor de temas como el paso del tiempo, el crecimiento personal y los cambios que llegan con la vida adulta.

Para la agrupación, el traje representa una prenda asociada con esa nueva etapa, aunque busca darle un significado diferente al tradicional.

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Por ese motivo, los integrantes explicaron que cada persona podrá interpretar la idea como prefiera. Quienes asistan a los conciertos podrán vestir un traje completo o simplemente incorporar algún elemento relacionado, como una corbata, un chaleco, una camisa o un pantalón.

También habrá espacio para prendas antiguas, heredadas, personalizadas o intervenidas con accesorios.

La banda insistió en que no existen colores, diseños ni combinaciones obligatorias. El objetivo es que cada fan adapte la propuesta a su personalidad y convierta esa elección en una forma de expresar su propia historia.

El anuncio recordó lo ocurrido durante Los Estadios: Antes de Que Amanezca Tour, cuando miles de asistentes llegaron a los conciertos vestidos con pijamas, tras seguir una invitación hecha por la agrupación.