Morat rompió importante récord en Latinoamérica y España; estos son los conciertos vendidos para 2026

Morat, una de las bandas colombianas más exitosas de todos los tiempos, marcó un precedente después de haber anunciado su nueva gira mundial Ya es mañana.
En medio de un evento con medios de comunicación, Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas revelaron su emoción por reencontrarse con su público en algunas de las ciudades más importantes de Latinoamérica y España.
Tan solo semanas después de abrir la venta de boletería, la agrupación rompió importantes récords, agotando en poco tiempo un número considerable de fechas en arenas de gran capacidad y consolidándose como uno de los grupos más importantes de la actualidad.
El fenómeno se ve en países como Chile, Argentina, Colombia y España, donde miles de fanáticos demostraron su amor por sus álbumes y adquirieron las entradas para cada uno de los shows que han sido anunciados.
Chile
Santiago de Chile:
- Movistar Arena – 8 de septiembre de 2026
- Movistar Arena – 9 de septiembre de 2026
- Movistar Arena – 10 de septiembre de 2026
- Movistar Arena – 14 de septiembre de 2026
- Movistar Arena – 15 de septiembre de 2026
El grupo agotó sus primeros conciertos en tiempo récord, por lo que se anunció una quinta fecha para responder a la alta demanda del público chileno.
Argentina
Buenos Aires
- Movistar Arena – 24 de septiembre de 2026
- Movistar Arena – 25 de septiembre de 2026
- Movistar Arena – 26 de septiembre de 2026
- Movistar Arena - 29 de septiembre de 2026
Las entradas se agotaron en pocos minutos, ubicando a Morat como uno de los shows internacionales con mayor convocatoria del año en el país y llevando a la banda a anunciar un total de cuatro presentaciones en la capital.
Colombia
Bogotá
- Movistar Arena – 14 de agosto de 2026
- Movistar Arena – 15 de agosto de 2026
- Movistar Arena – 16 de agosto de 2026
- Movistar Arena – 21 de agosto de 2026
- Movistar Arena – 22 de agosto de 2026
- Movistar Arena – 23 de agosto de 2026
En su país de origen, Morat logró un hito histórico al agotar varias fechas consecutivas, reafirmando su enorme impacto en el mercado colombiano. Hasta el momento, se han vendido un total de seis conciertos, y los más grandes admiradores de la banda están a la espera de nuevas confirmaciones para romper el récord del Movistar Arena.
España – Ya Es Mañana World Tour
- Palau Sant Jordi, Barcelona - 16 y 17 de octubre de 2026
- Navarra Arena, Pamplona - 21 de octubre de 2026
- Roig Arena, Valencia - 23 de octubre de 2026
- Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), Sevilla - 25 de octubre de 2026
- Movistar Arena, Madrid - 28, 28, 30 y 31 de octubre de 2026