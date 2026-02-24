Cultura

Morat rompió importante récord en Latinoamérica y España; estos son los conciertos vendidos para 2026

La agrupación colombiana ha vendido miles de boletas para sus próximas presentaciones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

24 de febrero de 2026, 7:42 p. m.
Morat se ha posicionado como una de las bandas en español más exitosas de la actualidad.
Morat se ha posicionado como una de las bandas en español más exitosas de la actualidad. Foto: Amanda Inn

Morat, una de las bandas colombianas más exitosas de todos los tiempos, marcó un precedente después de haber anunciado su nueva gira mundial Ya es mañana.

En medio de un evento con medios de comunicación, Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas revelaron su emoción por reencontrarse con su público en algunas de las ciudades más importantes de Latinoamérica y España.

Tan solo semanas después de abrir la venta de boletería, la agrupación rompió importantes récords, agotando en poco tiempo un número considerable de fechas en arenas de gran capacidad y consolidándose como uno de los grupos más importantes de la actualidad.

La banda colombiana llegará a los escenarios de Coachella en el 2026.
La banda colombiana ha vendido un total de 24 conciertos para el 2026. Foto: Getty Images

El fenómeno se ve en países como Chile, Argentina, Colombia y España, donde miles de fanáticos demostraron su amor por sus álbumes y adquirieron las entradas para cada uno de los shows que han sido anunciados.

Arcadia

Shakira, imparable: la reina de los escenarios regresa a las pirámides de Egipto tras batir récords mundiales

Música

Rüfüs Du Sol, el trío australiano de música electrónica en vivo, llega nuevamente a Colombia, esto es lo que se espera de su show

Arcadia

El Teatro Colsubsidio revela su programación: festivales, ciclos, la Billo’s, Los Corraleros de Majagual y más

Arcadia

Arte, teatro, streaming y música solidaria: cuatro recomendaciones imperdibles de Arcadia

Música

Shakira da inesperada noticia: hará concierto gratuito en México; cuándo y dónde será el show

Música

Premios Lo Nuestro 2026: lista completa de ganadores y colombianos que brillaron en la gala

Arcadia

Todo sobre el ‘Concierto solidario’: reunirá a más de 10 artistas para apoyar a las víctimas de las aguas

Gente

Integrantes de Morat sufren ataque por parte de una mujer que se identifica como “animal”; ¿qué son los ‘therian’?

Gente

Temor en el Super Bowl, crecen expectativas sobre la presentación de Bad Bunny y posibles operativos del ICE

Música

Precios y preventa: todo sobre los conciertos de Morat en Bogotá este 2026

Chile

Santiago de Chile:

  • Movistar Arena – 8 de septiembre de 2026
  • Movistar Arena – 9 de septiembre de 2026
  • Movistar Arena – 10 de septiembre de 2026
  • Movistar Arena – 14 de septiembre de 2026
  • Movistar Arena – 15 de septiembre de 2026

El grupo agotó sus primeros conciertos en tiempo récord, por lo que se anunció una quinta fecha para responder a la alta demanda del público chileno.

Premios Lo Nuestro 2026: lista completa de ganadores y colombianos que brillaron en la gala

Argentina

Buenos Aires

  • Movistar Arena – 24 de septiembre de 2026
  • Movistar Arena – 25 de septiembre de 2026
  • Movistar Arena – 26 de septiembre de 2026
  • Movistar Arena - 29 de septiembre de 2026

Las entradas se agotaron en pocos minutos, ubicando a Morat como uno de los shows internacionales con mayor convocatoria del año en el país y llevando a la banda a anunciar un total de cuatro presentaciones en la capital.

Colombia

Bogotá

  • Movistar Arena – 14 de agosto de 2026
  • Movistar Arena – 15 de agosto de 2026
  • Movistar Arena – 16 de agosto de 2026
  • Movistar Arena – 21 de agosto de 2026
  • Movistar Arena – 22 de agosto de 2026
  • Movistar Arena – 23 de agosto de 2026

En su país de origen, Morat logró un hito histórico al agotar varias fechas consecutivas, reafirmando su enorme impacto en el mercado colombiano. Hasta el momento, se han vendido un total de seis conciertos, y los más grandes admiradores de la banda están a la espera de nuevas confirmaciones para romper el récord del Movistar Arena.

La famosa banda bogotana estaría de regreso en la capital el el 2026.
La famosa banda bogotana estaría de regreso en la capital el el 2026. Foto: Getty Images
Precios y preventa: todo sobre los conciertos de Morat en Bogotá este 2026

España – Ya Es Mañana World Tour

  • Palau Sant Jordi, Barcelona - 16 y 17 de octubre de 2026
  • Navarra Arena, Pamplona - 21 de octubre de 2026
  • Roig Arena, Valencia - 23 de octubre de 2026
  • Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), Sevilla - 25 de octubre de 2026
  • Movistar Arena, Madrid - 28, 28, 30 y 31 de octubre de 2026

VER MÁS

morat

Más de Música

Shakira, imparable: la millonaria cifra que la convierte en la reina absoluta de los escenarios y su histórico regreso a Egipto

Shakira, imparable: la reina de los escenarios regresa a las pirámides de Egipto tras batir récords mundiales

RDS

Rüfüs Du Sol, el trío australiano de música electrónica en vivo, llega nuevamente a Colombia, esto es lo que se espera de su show

La Orquesta Aragón se presenta el 1 de mayo.

El Teatro Colsubsidio revela su programación: festivales, ciclos, la Billo’s, Los Corraleros de Majagual y más

‘Nunca fue solo aquí (era, ya en otra parte)’, de Santiago Díaz Escamilla, en Galería Casa Riegner.

Arte, teatro, streaming y música solidaria: cuatro recomendaciones imperdibles de Arcadia

Con esta gira, Shakira no solo reafirma su posición como una de las artistas más influyentes del mundo, sino que también ofrece un espacio de celebración, empoderamiento y unidad para sus fans.

Shakira da inesperada noticia: hará concierto gratuito en México; cuándo y dónde será el show

Morat y Karol G se llevaron galardones en los Premios Lo Nuestro.

Premios Lo Nuestro 2026: lista completa de ganadores y colombianos que brillaron en la gala

Concierto solidario reunirá a más de 10 artistas para apoyar a las víctimas de las lluvias.

Todo sobre el ‘Concierto solidario’: reunirá a más de 10 artistas para apoyar a las víctimas de las aguas

Vinilos acetatos Bogota marzo 12 del 2020 foto Guillermo Torres Reina / Semana

El Mercado del Vinilo retoma su actividad en Antenna con una edición ampliada

Clásicos del reggaeton Vol.2

Clásicos del Reggaetón Vol. 2: estos son los artistas y leyendas que prometen un concierto de prima en Bogotá

Noticias Destacadas