Gente

Morat confirmó nueva gira en Bogotá; estas son las fechas de los conciertos

La banda colombiana se convirtió en tendencia en redes sociales y emocionó a sus seguidores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

29 de enero de 2026, 11:37 p. m.
Morat confirmó nueva gira en Bogotá; estas son las fechas de los conciertos
Morat confirmó nueva gira en Bogotá; estas son las fechas de los conciertos Foto: Amanda Inn

Morat, una de las bandas colombianas con mayor crecimiento y éxito en el país y a nivel internacional, sorprendió a sus miles de seguidores de Bogotá al anunciar su regreso a la capital con su nueva gira de conciertos Ya es mañana World Tour.

Después de un año decisivo en su carrera, en el que recorrieron varias ciudades y se reencontraron con sus seguidores más fieles, confirmaron su regreso al Movistar Arena de la capital en un importante evento en la ciudad de Bogotá en el que SEMANA estuvo presente.

Los conciertos se realizarán los próximos 14, 15 y 16 de agosto de 2026. El anuncio se da luego de un 2025 inolvidable, año en el que la banda alcanzó uno de los hitos más importantes de su trayectoria al obtener su primer Latin Grammy en la categoría ‘Mejor Álbum Pop/Rock’ por Ya Es Mañana.

La banda bogotana regresa al Movistar Arena en agosto del 2026.
La banda bogotana regresa al Movistar Arena en agosto del 2026. Foto: Amanda Inn

Este reconocimiento no solo destacó el éxito de las canciones que conforman el álbum, sino que también celebró una etapa artística definida por la honestidad, la madurez sonora y una conexión cada vez más profunda entre Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón y Martín Vargas y sus millones de seguidores.

Arcadia

‘The Boss’ no hace silencio: Bruce Springsteen lanza mordaz canción contra Donald Trump y su policía migratoria

Música

Rawayana confirma concierto en Bogotá este año: fecha, lugar, precio de boletería y más

Arcadia

Death to All en Ace of Spades: un hervidero humano celebró y se estremeció con la música de Chuck Schuldiner

Arcadia

Mr. Bungle y Avenged Sevenfold en el Movistar Arena: generaciones distintas en diálogo rockero y éxtasis

Música

Festival Centro: Lucía Pulido y Gina Savino, dos recomendadas entre grandes conciertos de la edición 2026

Arcadia

Weather Systems vuela solo, pero suma el legado de Anathema: “Emociones muy profundas sonando fuerte y hermoso”

Arcadia

“Sin ponerme muy emocional, porque he pasado por mucho, esta gira me reconstruyó el corazón”: Daniel Cavanagh

Gente

¿Morat regresa a Bogotá? Martín Vargas emocionó a sus fans con inesperada revelación

Música

Morat hizo historia en España: este fue el importante logro de la banda colombiana

Música

Morat en Coachella 2026: la banda colombiana hará historia en el festival más importante del mundo

Por otro lado, Morat dio por concluida definitivamente Asuntos Pendientes, una gira que reafirmó su relevancia en la música y les permitió cerrar ciclos para dar paso a nuevas posibilidades y proyectos musicales.

Morat hizo historia en España: este fue el importante logro de la banda colombiana

A este momento se suma su reciente confirmación como parte del cartel oficial del Festival Coachella 2026, un hito que los consolida y posiciona dentro de la industria internacional de la música contemporánea.

Durante los últimos días, una frase comenzó a aparecer en distintos letreros en las calles de la ciudad de Bogotá como una señal compartida entre la banda y su público: “Las cometas siempre vuelan en agosto”, lo que generó dudas entre muchos de sus fanáticos. Hoy, esto se transformó en una realidad, y es que Bogotá será el escenario de tres noches que prometen quedar grabadas en la memoria de sus seguidores.

La famosa banda bogotana estaría de regreso en la capital el el 2026.
La famosa banda bogotana cantará en Bogotá en el 2026. Foto: Getty Images
Morat en Coachella 2026: la banda colombiana hará historia en el festival más importante del mundo

Los shows de Morat se han consolidado como experiencias cuidadosamente diseñadas y pensadas para cada una de sus presentaciones y apariciones públicas, pues la narrativa musical, la puesta en escena y la conexión emocional con el público se integran en un formato sólido y cercano con su público.

¿Cuándo estarán disponibles las entradas para los nuevos conciertos de Morat en Bogotá?

Las entradas estarán disponibles a través de Tu Boleta, con un límite máximo de 8 boletas por comprador, y contarán con las siguientes etapas de venta:

Preventa Fans: Lunes 2 de febrero – desde las 9:00 a.m.

Hasta agotar existencias (2000 tickets disponibles).

Preventa Movistar: Lunes 2 de febrero – 11:00 a.m.

Hasta el miércoles 4 de febrero – 10:59 a.m. o hasta agotar existencias (lo que primero ocurra).

Morat rompe importante récord con su nuevo álbum.
Ya Es Mañana World Tour se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de agosto en el Movistar Arena. Foto: Morat - Ya Es Mañana

Preventa Banco Falabella: Miércoles 4 de febrero – 11:00 a.m.

Hasta el jueves 5 de febrero – 10:59 a.m.

Venta general: Jueves 5 de febrero – desde las 11:00 a.m.

Más de Música

Morat confirmó nueva gira en Bogotá; estas son las fechas de los conciertos

Morat confirmó nueva gira en Bogotá; estas son las fechas de los conciertos

Bruce Springsteen se presenta en el escenario durante la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en colaboración con Rolex, en el Museo de la Academia de Cine, el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. Foto: Emma McIntyre/Oscars/Getty Images para el Museo de la Academia de Cine.

‘The Boss’ no hace silencio: Bruce Springsteen lanza mordaz canción contra Donald Trump y su policía migratoria

Rawayana anunció concierto en Bogotá en el Movistar Arena

Rawayana confirma concierto en Bogotá este año: fecha, lugar, precio de boletería y más

Steve DiGiorgio se hizo enorme con sus bajos de 3 y 5 cuerdas y su comunicación con el público. Death to All estremeció Ace of Spades, el 27 de enero de 2026. Foto: Julián Pinzón / Colonia Records

Death to All en Ace of Spades: un hervidero humano celebró y se estremeció con la música de Chuck Schuldiner

Avenged Sevenfold / Movistar Arena Bogotá, 20 de enero de 2026

Mr. Bungle y Avenged Sevenfold en el Movistar Arena: generaciones distintas en diálogo rockero y éxtasis

Festival Centro 2026: Lucía Pulido y Gina Savino

Festival Centro: Lucía Pulido y Gina Savino, dos recomendadas entre grandes conciertos de la edición 2026

Un apasionado de la música y de la guitarra, Daniel Cavanagh trae al país lo mejor de su nuevo proyecto y canciones inolvidables de la memorable agrupación que conformó con sus hermanos.

Weather Systems vuela solo, pero suma el legado de Anathema: “Emociones muy profundas sonando fuerte y hermoso”

Weather Systems

“Sin ponerme muy emocional, porque he pasado por mucho, esta gira me reconstruyó el corazón”: Daniel Cavanagh

Sonidos por escuchar, si el prog es lo suyo.

Dos matices del rock progresivo colombiano que debe escuchar: Argovia y Thy Method

Tom Morello presenta 'The Atlas Underground Fire'

Conciertos: Tom Morello tendrá show solitario en el JEG, Fito girará por varias ciudades y BTS anuncia dos fechas

Noticias Destacadas