Morat, una de las bandas colombianas con mayor crecimiento y éxito en el país y a nivel internacional, sorprendió a sus miles de seguidores de Bogotá al anunciar su regreso a la capital con su nueva gira de conciertos Ya es mañana World Tour.

Después de un año decisivo en su carrera, en el que recorrieron varias ciudades y se reencontraron con sus seguidores más fieles, confirmaron su regreso al Movistar Arena de la capital en un importante evento en la ciudad de Bogotá en el que SEMANA estuvo presente.

Los conciertos se realizarán los próximos 14, 15 y 16 de agosto de 2026. El anuncio se da luego de un 2025 inolvidable, año en el que la banda alcanzó uno de los hitos más importantes de su trayectoria al obtener su primer Latin Grammy en la categoría ‘Mejor Álbum Pop/Rock’ por Ya Es Mañana.

La banda bogotana regresa al Movistar Arena en agosto del 2026. Foto: Amanda Inn

Este reconocimiento no solo destacó el éxito de las canciones que conforman el álbum, sino que también celebró una etapa artística definida por la honestidad, la madurez sonora y una conexión cada vez más profunda entre Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón y Martín Vargas y sus millones de seguidores.

Por otro lado, Morat dio por concluida definitivamente Asuntos Pendientes, una gira que reafirmó su relevancia en la música y les permitió cerrar ciclos para dar paso a nuevas posibilidades y proyectos musicales.

A este momento se suma su reciente confirmación como parte del cartel oficial del Festival Coachella 2026, un hito que los consolida y posiciona dentro de la industria internacional de la música contemporánea.

Durante los últimos días, una frase comenzó a aparecer en distintos letreros en las calles de la ciudad de Bogotá como una señal compartida entre la banda y su público: “Las cometas siempre vuelan en agosto”, lo que generó dudas entre muchos de sus fanáticos. Hoy, esto se transformó en una realidad, y es que Bogotá será el escenario de tres noches que prometen quedar grabadas en la memoria de sus seguidores.

La famosa banda bogotana cantará en Bogotá en el 2026. Foto: Getty Images

Los shows de Morat se han consolidado como experiencias cuidadosamente diseñadas y pensadas para cada una de sus presentaciones y apariciones públicas, pues la narrativa musical, la puesta en escena y la conexión emocional con el público se integran en un formato sólido y cercano con su público.

¿Cuándo estarán disponibles las entradas para los nuevos conciertos de Morat en Bogotá?

Las entradas estarán disponibles a través de Tu Boleta, con un límite máximo de 8 boletas por comprador, y contarán con las siguientes etapas de venta:

Preventa Fans: Lunes 2 de febrero – desde las 9:00 a.m.

Hasta agotar existencias (2000 tickets disponibles).

Preventa Movistar: Lunes 2 de febrero – 11:00 a.m.

Hasta el miércoles 4 de febrero – 10:59 a.m. o hasta agotar existencias (lo que primero ocurra).

Ya Es Mañana World Tour se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de agosto en el Movistar Arena. Foto: Morat - Ya Es Mañana

Preventa Banco Falabella: Miércoles 4 de febrero – 11:00 a.m.

Hasta el jueves 5 de febrero – 10:59 a.m.

Venta general: Jueves 5 de febrero – desde las 11:00 a.m.