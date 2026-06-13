Canal y hora para ver Alemania vs. Curazao, el debut la ‘Mannschaft’ en el Mundial 2026

Alemania abrirá la primera jornada de domingo en el Mundial 2026. Los dirigidos por Julian Nagelsmann tienen la tarea de recuperar su grandeza y el primer escalón será Curazao, debutante en esta cita orbital.

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Aunque la ‘Mannschaft’ es considerada siempre como candidata al título, sus últimas presentaciones han sido decepcionantes: cayó en fase de grupos de Rusia-2018 y tampoco pudo avanzar en la edición de Catar-2022.

Nagelsmann optó por el regreso de Manuel Neuer como garantía en el arco, acompañado por Joshua Kimmich y una nueva generación de jugadores encabezada por Florian Wirtz y Jamal Musiala.

El primer partido de Alemania en el Mundial 2026 será este domingo a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia). La transmisión oficial será exclusiva de Directv Sports, aunque también se puede ver por suscripción en Paramount +, Amazon Prime Video y DAZN.

Nagelsmann al rescate

Desde la semifinal perdida en Marsella contra Francia en la Eurocopa 2016, Alemania atraviesa uno de sus peores periodos, con una década fuera del cuarteto final que lucha por los grandes títulos.

De 2006 a 2014, Alemania encadenó seis torneos consecutivos (Mundiales o Eurocopas) llegando al menos a semifinales, coronado por el título planetario en Brasil, el cuarto de su historia (1954, 1974, 1990, 2014).

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Por historial, el objetivo de Alemania debería ser luchar por una quinta estrella.

“Es un enorme desafío para nosotros y lo vamos a afrontar con mucha motivación. Lo más importante es la convicción. Y queremos convertirnos en campeones del mundo”, dijo el seleccionador, Julian Nagelsmann, que llega al rescate de una generación a la deriva.

Julian Nagelsmann, técnico de Alemania, dando instrucciones. Foto: AP Photo/Nam Y. Huh

Además de contar con el único superviviente del equipo campeón en 2014, Nagelsmann ha llamado a otros veteranos como los defensas Antonio Rüdiger y Jonathan Tah, los centrocampistas Joshua Kimmich y Leon Goretzka y Pascal Gross o el delantero Leroy Sané.

Alemania espera poder mezclar con éxito a estos treintañeros con sus jóvenes figuras, Jamal Musiala y Florian Wirtz, que no tuvieron una temporada especialmente buena a nivel de clubes.

Los alemanes tendrán la ocasión en el primer partido, contra la debutante Curazao, de romper la maldición que les persigue desde que levantaron la Copa del Mundo en Brasil: derrotas en sus debuts contra México en 2018 (1-0) y frente a Japón (2-1) en Catar cuatro años después.

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