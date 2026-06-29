La medida que tomó el presidente de Paraguay por el histórico triunfo sobre Alemania: no paran de celebrar

Un verdadero carnaval se desató en los principales centros urbanos de Paraguay por la victoria sobre Alemania y la clasificación de la albirroja a octavos de final de la Copa del Mundo.

🇵🇾 PARAGUAY HACE HISTORIA



Cientos de miles de paraguayos festejan el heroico triunfo de la Albiroja ante una Alemania que volvió a dar asco y vergüenza por tercera vez en un Mundial. pic.twitter.com/gEaIkeOHR2 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 30, 2026

Como no alegrarse por Paraguay, Un país que ama el vallenato como nosotros.



HONOR pic.twitter.com/XT0Hm5oX3V — Andres ROJO 👹 (@Falqueismo10) June 29, 2026

🇩🇪1(3)⚽️1(4)🇵🇾 | MUNDIAL 2026: Festejos en Asunción tras la histórica clasificación de Paraguay a octavos de final. pic.twitter.com/hPI6ZZ4lcg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 29, 2026

Orlando Gill, de las críticas de Chilavert a ser el héroe de Paraguay contra Alemania: esta es la historia

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El jefe de Estado, Santiago Peña, decretó “feriado nacional” por la hazaña de la selección nacional. “Paraguay nunca se rinde. Feriado caraj...”, expresó el Presidente en su cuenta de X.

¡Gigante Paraguay! 🇵🇾



Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.



Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL — Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026

¡Gigante Paraguay! 🇵🇾



Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a millones de paraguayos bajo una misma bandera.



Decreto N.º 6280: lo bueno se hace esperar.



¡Vamos Paraguay! ❤️🤍💙 pic.twitter.com/gdR9jYThce — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) June 30, 2026

Una ley faculta al gobernante a decretar tres feriados por año. Eso sí, aún no se ha divulgado la medida oficial.

La céntrica calle Palma, frente al Panteón de los Héroes, reunió a miles de fanáticos que vitorearon a la albirroja, que ahora debe enfrentar en octavos al ganador del partido Francia-Suecia, que juegan este martes.

Amado Salomón, bancario de 58 años, hincha de la albirroja, que se acopló con su automóvil a una interminable caravana por el radiocéntrico de Asunción dijo que Paraguay “hizo lo que mejor sabe hacer: defender con el alma durante todo el partido y también en la prórroga”.

“Alemania tuvo la pelota, buscó por todos lados, pero nunca pudo quebrar la fortaleza de este equipo. Después llegaron los penales, donde apareció un arquero enorme y también esa cuota de carácter que siempre tiene Paraguay en los momentos decisivos. Este equipo nunca deja de luchar. Defiende cada pelota como si fuera la última y juega con una entrega que emociona”, enfatizó.

Luis Espínola, un hotelero de 61 años, destacó que “con Paraguay hay que sufrir hasta el último minuto”.

“Es parte de nuestra identidad, de nuestra manera de competir y de entender el fútbol. Hoy ese sufrimiento terminó convirtiéndose en una alegría inmensa”, observó.

Espínola comentó que Paraguay supo cerrarle los caminos a Alemania: “Golpeó en el momento justo y, cuando hizo falta, defendió la ventaja con inteligencia y mucha entrega. Y ni qué decir de la enorme actuación de (el portero) Orlando Gill, que volvió a convertirse en héroe en la tanda de penales para sellar una clasificación histórica”.

“Paraguay elimina a un tetracampeón del mundo y se mete entre los mejores del torneo. Una noche inolvidable para todo el pueblo paraguayo”, dijo en medio de la algarabía, en medio de la multitud que se reunió en el radiocéntrico de Asunción.

Los fanáticos rindieron homenaje al guardameta Orlando Gill, que contuvo dos tiros penales.

“Cuando el equipo más lo necesitó, apareció con personalidad y sangre fría para convertirse en el gran héroe de la definición por penales y sellar una clasificación histórica”, sostuvo el seguidor de la albirroja.

“Eliminamos a un tetracampeón del mundo y Paraguay demostró que con organización, sacrificio y un enorme espíritu colectivo, también se puede vencer a las mayores potencias del fútbol. Es una noche que quedará grabada para siempre en la memoria del pueblo paraguayo”, concluyó.

*Con información de AFP