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Batacazo de Paraguay en el Mundial 2026: eliminó a Alemania; se vería en octavos contra un campeón

90′, 120′ y penales fueron necesarios para conocer al ganador. Uno de los mejores compromisos en lo que va de la cita orbital.

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Redacción Deportes
29 de junio de 2026 a las 6:31 p. m.
Imagen del partido entre Alemania y Paraguay, por los 16avos del Mundial 2026.
Imagen del partido entre Alemania y Paraguay, por los 16avos del Mundial 2026. Foto: AP

Un verdadero partidazo se vivió entre Alemania y Paraguay, este lunes 29 de junio, por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro, jugado en Boston, no se definió en los 90′, pues acabó 1-1 y se tuvieron que ir a tiempos extra.

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Pero como la paridad también se mantuvo en los 120′ extras, Paraguay y Alemania se tuvieron que ir a penales para definir al clasificado a los octavos de final de la competencia.

Ya en los tiros desde el punto penal, Paraguay se impuso sobre Alemania por 4-3.

La alegría es absoluta en toda la delegación paraguaya, encabezada por el técnico Gustavo Alfaro. Acaba de dejar por fuera a un país cuatro veces campeón del mundo y que siempre aparece en la lista de favoritos a levantar el trofeo.

Aunque Paraguay dejó dudas en la fase de grupos del Mundial 2026, acaba de consolidar un triunfo histórico para el balompié de su país. Caso contrario, Alemania, a pesar de haber liderado el grupo, se devuelve ocon las manos vacías a su país.

¿Contra quién jugará Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026?

Contra el ganador entre Suecia y Francia. Es decir, se podrán ver con les bleus de Mbappé y compañía.

La garra paraguaya contra la jerarquía alemana

Corrían 42′ del primer tiempo, cuando Paraguay se fue adelante en el marcador. Una de sus grandes figuras, Julio Enciso, anotó con el arco a merced y puso el 1-0 de la albirroja, con el que se fueron al descanso y el que inició una tarde histórica en Boston.

La segunda mitad se divisaba muy emocionante, con los paraguayos defendiendo su 1-0 y los alemanes tratando de encontrar el empate rápido. Así fue, y gracias a Kai Havertz (54′), Die Mannschaft colocó el 1-1 parcial.

Aunque ambas escuadras intentaron ganar a lo largo de los segundos 45′, el partido terminó con esa paridad (1-1) en los 90′ y se tuvieron que ir a tiempos extra.

Las emociones no pararon. De hecho, tan solo de arranque (105′) al alemán Jonathan Tah le anularon un gol, pues el árbitro revisó el VAR y determinó que, previo a la anotación, hubo una falta sobre el portero de la albirroja, Orlando Gill.

Aunque los ataques fueron de ida y vuelta, ese 1-1 se volvió irreversible y se tuvieron que ir hasta los tiros desde el punto penal. Ahí se consolidó la heroica de los paraguayos.

Orlando Gill escribió su nombre en letras doradas. El portero paraguayo les atajó los penales a Kai Havertz y Nick Woltemade, lo que resultó fundamental para el paso de los suyos a octavos de final de la competencia.

Ya en el último tiro, el paraguayo José Canale encajó su remate y le dio la clasificación a su país.