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Julio Enciso puso a soñar a Paraguay contra Alemania: su gol causó euforia en el Mundial 2026

El gol de uno de los jugadores más importantes de Paraguay es uno de los más gritados en lo que va de Mundial.

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Redacción Deportes
29 de junio de 2026 a las 4:47 p. m.
Julio Enciso celebra su gol en el partido contra Alemania.
Julio Enciso celebra su gol en el partido contra Alemania. Foto: AP

Gracias a un gol de Julio Enciso (41′), Paraguay se fue al descanso ganando 1-0 en el partido contra Alemania. Fue este lunes 29 de junio, en el estadio Boston, por el partido de dieciseisavos en el Mundial 2026.

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Se trató de un tanto que causó euforia entre los aficionados. Abrió el marcador en uno de los partidos más esperados de esta ronda de dieciseisavos, con dos equipos llamados a ser protagonistas en estas fases de eliminación directa.

Fue suficiente ese 1-0 para que se fueran al descanso, y de cara al segundo tiempo se divisa una selección paraguaya que salga con todo a defender su resultado, mientras los alemanes seguramente buscarán un empate en los primeros minutos del segundo tiempo.

Por su parte, Enciso se sigue consolidando como uno de los indispensables en la selección paraguaya de Gustavo Alfaro. Un distinto que aporta, con su rol, en un equipo que volvió a un Mundial luego de 16 años de ausencia.

Cabe recordar que la selección de Alemania llegó a esta ronda de dieciseisavos de final, luego de terminar primera del grupo E con seis puntos. La escuadra europea rompió así con su mala racha, en ediciones pasadas, donde salió en la fase de grupos de la competencia.

Por su parte, Paraguay se metió como una de las mejores terceras de la fase de grupos, dejando más dudas que certezas luego de los tres partidos que jugó. La albirroja sumó cuatro puntos, y eso le valió para entrar en este nuevo ítem.

Quien gane este partido se enfrentará en octavos de final contra el vencedor entre Francia y Suecia. Ya sea Alemania o Paraguay, la posibilidad de verse contra el equipo de Mbappé, si este logra ganarle a los suecos, es algo que genera ruido desde la previa del compromiso.

Imagen del juego entre Alemania y Paraguay, por los dieciseisavos del Mundial 2026.
Imagen del juego entre Alemania y Paraguay, por los dieciseisavos del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Martin Meissner

Se espera un cierre de partido apasionante en Boston, con dos técnicos que son mediáticos en este Mundial 2026: Gustavo Alfaro y Julian Nagelsmann.