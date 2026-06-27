Todos los cruces de 16avos del Mundial 2026: partidos, fechas y estadios

La fase de grupos del Mundial 2026 es historia y ahora el evento de la Fifa pasa a su nueva ronda, que hace acto de presencia por primera vez en su historia. Los 16avos de final, que reúne a los 32 clasificados y que se colocó como gran novedad cuando se alargó la lista a 48 participantes; deja a los primeros, segundos y mejores terceros con vida, mismos que ya conocen rivales, fecha y sedes.

Rival de Colombia en los 16avos del Mundial 2026: fecha, hora y estadio

La fase de dieciseisavos ya tiene su cronograma listo y será una semana de infarto para conocer las naciones que pasarán a los octavos de final. La única sudamericana que se quedó fue Uruguay, que abunda en crisis con Marcelo Bielsa; Haití, Panamá y Curazao intentaron dar el golpe y se quedaron en los chispazos.

En Asia, equipos como Corea del Sur, Irán, Arabia Saudí, Catar y Uzbekistán se quedaron en la fase de grupos. Túnez en África no alcanzó a pasar, así como la oceánica Nueva Zelanda. Hasta el viernes 3 de julio, el mundo danzará al ritmo de los 16avos de la Copa Mundo.

Domingo 28 de junio

Sudáfrica vs. Canadá — SoFi Stadium (Los Ángeles) | 2:00 p. m.

Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón — NRG Stadium (Houston) | 12:00 p. m.

Alemania vs. Paraguay — Gillette Stadium (Boston) | 3:30 p. m.

Países Bajos vs. Marruecos — Estadio BBVA (Monterrey) | 8:00 p.m.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega — AT&T Stadium (Dallas) | 12:00 p.m.

Francia vs. Suecia — MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey) | 4:00 p.m.

México vs. Ecuador — Estadio Azteca (Ciudad de México) | 8:00 p.m.

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) | 11:00 a. m.

Bélgica vs. Senegal — Lumen Field (Seattle) | 3:00 p. m.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Levi’s Stadium (San Francisco) | 7:00 p. m.

Jueves 2 de julio

España vs. Austria — SoFi Stadium (Los Ángeles) | 2:00 p. m.

Portugal vs. Croacia — BMO Field (Toronto) | 6:00 p. m.

Suiza vs. Argelia — BC Place (Vancouver) | 10:00 p. m.

Viernes 3 de julio

Australia vs. Egipto — AT&T Stadium (Dallas) | 1:00 p. m.

Argentina vs. Cabo Verde — Hard Rock Stadium (Miami) | 5:00 p. m.

Colombia vs. Ghana — Arrowhead Stadium (Kansas City) | 8:30 p. m.

*Todos los partidos con hora colombiana.