Rival de Colombia en los 16avos del Mundial 2026: fecha, hora y estadio

La Selección Colombia selló su pasaporte a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras una fase de grupos de altísima intensidad y un partidazo ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo aseguró su presencia en la ronda de eliminación directa luego de las victorias ante Uzbekistán y RD Congo. El empate con los portugueses 0-0 le aseguró ser líder por tercera vez en su historia en Mundiales.

La imagen por la que los árbitros anularon el gol de Dávinson Sánchez: polémica en Colombia vs. Portugal

Clasificados y eliminado del grupo de Colombia: RD Congo da el golpe en el Mundial 2026

Con este resultado, el cuerpo técnico, jugadores y aficionados cafeteros ya sacan el cuadro de 16avos y miran de reojo el exigente camino que se avecina en la fiesta orbital. Un potente rival africano será el próximo rival de Colombia y se tendrá que viajar hasta Kansas City para luchar por el cupo a octavos de final.

Partido muy complicado ante Portugal en Miami

El último compromiso de la Tricolor en el Grupo K fue una auténtica batalla táctica en el Hard Rock Stadium. Colombia no se amilanó ante los campeones europeos en el 2016; por el contrario, plantó cara con una defensa sólida liderada por Dávinson Sánchez y ráfagas de genialidad de James Rodríguez en el mediocampo, aunque le faltó un poco más precisión y en su lugar ingresó Juan Fernando Quintero en la segunda parte.

Jhon Córdoba fue incontrolable para el defensa portugués Renato Veiga, quien solo lo pudo detener con faltas, en el juego del Grupo K del Mundial 2026. Foto: Juan Antonio Sánchez/ El Colombiano

Aunque el gol no llegó para ninguno de los dos bandos, el punto sumado reflejó la madurez de un equipo que sabe sufrir y que avanza invicto a los 16avos de final, manteniendo la ilusión intacta de todo un país. Colombia quedó líder con siete puntos, mientras que Portugal sentencia el segundo puesto y se citará con Croacia en la próxima ronda de la Copa Mundo.

Rival confirmado para Colombia en Kansas City

El panorama de los cruces se despejó tras la fase de grupos y todo apunta a un rival africano de peso. Será una oportunidad de oro para ratificar el buen fútbol del equipo de Néstor Lorenzo.

Colombia se volverá a encontrar con Carlos Queiroz. Foto: Getty Images

Es confirmado que Colombia jugará con Ghana en los 16avos de final y la delegación alista maletas para instalarse en Kansas City en las próximas horas. El conjunto africano enfrentó el Grupo L, donde le ganó a Panamá, empató con Inglaterra y perdió ante Croacia.

El partido contra la Selección Ghana se disputará el próximo viernes 3 de julio a partir de las 8:30 p.m., hora colombiana, en el Arrowhead Stadium de Kansas. Horario estelar para que el país se paralice por completo otra vez. Este equipo de África es entrenador por Carlos Queiroz, quien dirigió a Colombia tras José Pékerman.