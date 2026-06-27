Clasificados y eliminado del grupo de Colombia: RD Congo da el golpe en el Mundial 2026

Este sábado, 27 de junio, se desarrollaron en simultáneo los dos partidos del grupo K en el Mundial 2026. A partir de las 6:30 p.m. (horario colombiano), Colombia jugó contra Portugal en Miami, mientras que RD Congo se vio cara a cara ante Uzbekistán en Atlanta.
Los resultados fueron los siguientes:
- Colombia 0 - 0 Portugal
- RD Congo 3 - 1 Uzbekistán
Tabla de posiciones del grupo K: clasificados y eliminados
Colombia acabó líder con siete puntos, Portugal segunda con cinco y RD Congo se metió como mejor tercera con cuatro unidades. La única eliminada fue Uzbekistán.
🔴 Colombia 0 vs. 0 Portugal EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del partido
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