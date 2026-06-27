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Clasificados y eliminado del grupo de Colombia: RD Congo da el golpe en el Mundial 2026

Tres clasificados y tan solo un eliminado: panorama final del grupo K, el de Colombia, en este Mundial 2026.

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Redacción Deportes
27 de junio de 2026 a las 8:32 p. m.
Se acabó el grupo K del Mundial 2026, tras el Colombia vs. Portugal y el RD Congo vs. Uzbekistán.
Se acabó el grupo K del Mundial 2026, tras el Colombia vs. Portugal y el RD Congo vs. Uzbekistán. Foto: AP

Este sábado, 27 de junio, se desarrollaron en simultáneo los dos partidos del grupo K en el Mundial 2026. A partir de las 6:30 p.m. (horario colombiano), Colombia jugó contra Portugal en Miami, mientras que RD Congo se vio cara a cara ante Uzbekistán en Atlanta.

Los resultados fueron los siguientes:

  • Colombia 0 - 0 Portugal
  • RD Congo 3 - 1 Uzbekistán

Tabla de posiciones del grupo K: clasificados y eliminados

Colombia acabó líder con siete puntos, Portugal segunda con cinco y RD Congo se metió como mejor tercera con cuatro unidades. La única eliminada fue Uzbekistán.

Luis Diaz y Pedro Neto pelean por el balón.
🔴 Colombia 0 vs. 0 Portugal EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del partido

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