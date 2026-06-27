Colombia pone a sufrir a Portugal; apagó a Cristiano Ronaldo con partidazo en Miami: primero nuevamente en un Mundial

En el Hard Rock Stadium de Miami se presentó un auténtico choque de trenes. Desde el pitazo inicial, tras el abrazo de James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, además del hermoso cántico del himno nacional, la Selección Colombia saltó al terreno de juego con el único fin de devorarse a una Portugal queriendo ser líder del Grupo K.

🔴 Colombia 0 vs. 0 Portugal EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del partido | Termina el juego y Colombia es líder del grupo K

Una propuesta sumamente agresiva, queriendo tener la posesión de la pelota y presionando la salida del rival en territorio contrario. El cambio de laterales, Déiver Machado y Santiago Arias en vez de Johan Mojica y Daniel Muñoz, hizo que Colombia fuera más defensiva, jugando a esperar a Portugal y así intentar recuperar y salir desde su propia área

Impulsados por la marea amarilla que colmó las tribunas en Miami, los dirigidos por Néstor Lorenzo marcaron el ritmo del juego en los primeros minutos y la estrategia estaba funcionando. Pero, la definición falló y el grito de gol se ahogó tras un cabezazo y remate a palo cruzado de Jhon Córdoba, remate de Jhon Arias que salvaron en la raya y James Rodríguez tuvo otra ejecución que detuvo el portero rival.

Pero en el primer tiempo no fue un monólogo, ya que Portugal reaccionó en momentos clave del juego a tal punto de dejar a Camilo Vargas como la figura de la primera parte tras una espectacular atajada a mano cambiada para aguantar el 0 en su arco, luego de un balón que le quedó picando a Bruno Fernandes.

Aunque Colombia manejó los tiempos y la iniciativa, el rival replegó sus líneas con mucho orden y apeló a transiciones sumamente rápidas para contragolpear y abrir por la banda. La otra figura también era Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí, quienes le dejaron pocos espacios a Cristiano Ronaldo.

Colombia perdió muchas opciones de gol

Los errores en la definición de la Selección Colombia ya eran constantes a medida que avanzaba la segunda parte el portero de Portugal fue la gran figura tras sacar varias opciones claras de Colombia. La gran polémica del partido fue un polémico fuera lugar al final tras gol de Dávinson Sánchez de cabeza.

Al final, el VAR le quitó el gol a Colombia y se consumó el 0-0 en Miami, suficiente para ser primero del grupo K y enfrentar a gana en 16avos del Mundial 2026.