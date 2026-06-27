Himno de Colombia erizó la piel en Miami: hinchas se hicieron sentir contra Portugal

El himno de Colombia volvió a erizar en el Mundial 2026, pero ahora en el estadio Miami. Este sábado, 27 de junio, los miles de hinchas cafeteros coparon el recinto deportivo y entonaron por lo alto las letras canto patriótico.

¡EMOCIONANTE EL HIMNO DE COLOMBIA!



Los jugadores ya están en el campo de juego para disputar el partido ante Portugal.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jKPlqX4WwF — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Himno Nacional de la República de Colombia en Hard Rock Stadium in Miami … pic.twitter.com/xG5yGL1FA4 — Jaime Dinas (@JaimeDinas) June 27, 2026

Clasificados y eliminados del grupo L, tras el Inglaterra vs. Panamá y Ghana vs. Croacia: Colombia, atenta

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Nuevamente la afición de Colombia se hace sentir, en un partido clave: contra Portugal. Si el elenco cafetero gana o empata acabará como líder del grupo K. Caso contrario, si los lusos salen vencedores, terminarán en la cima de la zona.

No es sorpresa lo que acaba de pasar en Miami, sino una continuidad de lo que ya venía pasando. El himno de Colombia ha conmovido a lo largo del Mundial 2026, antes en dos ciudades de México.

Primero fue en Ciudad de México

El pasado 17 de junio, el estadio de los mundiales, antes llamado Azteca y hoy conocido como Ciudad de México, retumbó gracias al himno nacional de Colombia. Ese día, ante más de 80 mil personas, las letras patrias hicieron llorar a los hinchas y jugadores del elenco Tricolor.

¡UN MOMENTO REALMENTE EMOCIONANTE! Así sono el Himno de Colombia en la previa al partido contra Uzbekistán.



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Acabó saliendo bien, pues en el campo de juego se vio a un combinado colombiano que supo hacer frente a un rival como Uzbekistán, que complicó en varios tramos, pero que no pudo con la supremacía cafetera. Fue triunfo para Lorenzo y los suyos por 3-1.

Guadalajara también cantó el himno nacional de Colombia

Ya en la segunda fecha del grupo K, contra RD Congo el 23 de junio, fue el estadio de Guadalajara el que vibró por lo alto gracias al himno de Colombia. Miles de aficionados cafeteros se hicieron sentir y le acabaron dando la vuelta al planeta entero por su apoyo incondicional.

El himno de Colombia es el mejor del mundo, no busques más pic.twitter.com/l7EovfTtnx — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) June 24, 2026

Lo más importante de todo es que el himno nacional de Colombia se va a seguir escuchando en el Mundial 2026. Colombia tiene asegurada su participación en la ronda de 16avos de final.