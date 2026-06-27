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Clasificados y eliminados del grupo L, tras el Inglaterra vs. Panamá y Ghana vs. Croacia: Colombia, atenta

Dos partidazos en Estados Unidos dejaron definido el grupo L del Mundial 2026, con selecciones llamadas a figurar en esta cita orbital.

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Redacción Deportes
27 de junio de 2026 a las 6:04 p. m.
Se definió el grupo L del Mundial 2026. Tabla de posiciones final.
Se definió el grupo L del Mundial 2026. Tabla de posiciones final. Foto: AP

Este sábado, 27 de junio, se jugaron los dos partidos correspondientes a la tercera fecha del grupo L en el Mundial 2026. Panamá e Inglaterra se vieron en el estadio Nueva York Nueva Jersey, mientras que Croacia y Ghana se enfrentaron en el estadio Filadelfia.

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Los resultados fueron los siguientes:

  • Panamá 0 - 2 Inglaterra
  • Croacia 2 - 1 Ghana

Los ingleses no tuvieron un partido para nada sencillo, aunque así lo pintara la previa del encuentro. Solo hasta los 62′ del segundo tiempo, Jude Bellingham abrió el marcador. Después, Harry Kane sentenció el 2-0 definitivo.

Lo de Croacia y Ghana fue distinto, aunque también estuvo apretado. Los croatas se adelantaron sobre los 31′ gracias a Petar Sučić, luego los africanos empataron con Derrick Luckassen (73′), pero finalmente el elenco europeo ganó con el 2-1 final que puso Nikola Vlašić.

Tabla de posiciones final del grupo L: clasificados y eliminados

Inglaterra acabó líder del grupo L con siete puntos, seguida por Croacia que es segunda con seis. Tercera quedó Ghana, que sumó cuatro. Esos son los tres clasificados de la zona a los 16avos de final.

La selección eliminada del grupo L es Panamá, que acabó perdiendo sus tres partidos, por lo que ocupa la cuarta y última casilla con cero unidades y cuatro goles en contra.

En su web oficial, Fifa ya da como confirmadas en la siguiente ronda a las selecciones mencionadas.

¿Por qué Colombia está atenta a lo que pasa en el grupo L?

Este mismo sábado, pero en Miami, Colombia jugará contra Portugal por la tercera fecha del grupo K. Si el combinado tricolor gana o empata, será líder de la zona, pero si pierde, acabará en el segundo puesto.

Es justo ahí donde Néstor Lorenzo y sus dirigidos ponen especial atención. Si Colombia acaba segunda, le tocará contra la segunda del grupo L, que es Croacia.

Colombia's Daniel Munoz (2) celebrates with his teammates Davinson Sanchez (23) and Luis Diaz (7) after scoring his side's opening goal during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)
Colombia presta atención a lo que pase en el grupo L. Foto: AP Photo/Fernando Llano

Caso contrario, si el cuadro cafetero ocupa el primer puesto de su grupo, se enfrentará contra algún mejor tercero.