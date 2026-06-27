Clasificados y eliminados del grupo L, tras el Inglaterra vs. Panamá y Ghana vs. Croacia: Colombia, atenta

Este sábado, 27 de junio, se jugaron los dos partidos correspondientes a la tercera fecha del grupo L en el Mundial 2026. Panamá e Inglaterra se vieron en el estadio Nueva York Nueva Jersey, mientras que Croacia y Ghana se enfrentaron en el estadio Filadelfia.

Lista de selecciones clasificadas y eliminadas del Mundial 2026, tras los partidos del 26 de junio

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los resultados fueron los siguientes:

Panamá 0 - 2 Inglaterra

Croacia 2 - 1 Ghana

Los ingleses no tuvieron un partido para nada sencillo, aunque así lo pintara la previa del encuentro. Solo hasta los 62′ del segundo tiempo, Jude Bellingham abrió el marcador. Después, Harry Kane sentenció el 2-0 definitivo.

¡HARRY KANE SUMÓ SU GOL Y HACE HISTORIA!



De cabeza, el delantero marcó el 2-0 y se convirtió en el máximo goleador histórico de Inglaterra en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xda6o1NbPD — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Lo de Croacia y Ghana fue distinto, aunque también estuvo apretado. Los croatas se adelantaron sobre los 31′ gracias a Petar Sučić, luego los africanos empataron con Derrick Luckassen (73′), pero finalmente el elenco europeo ganó con el 2-1 final que puso Nikola Vlašić.

SE VUELVE A PONER EN VENTAJA CROACIA



Vlasic ganó en las alturas y puso el 2-1 de su equipo ante Ghana.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XJXfba69U7 — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Tabla de posiciones final del grupo L: clasificados y eliminados

Inglaterra acabó líder del grupo L con siete puntos, seguida por Croacia que es segunda con seis. Tercera quedó Ghana, que sumó cuatro. Esos son los tres clasificados de la zona a los 16avos de final.

La selección eliminada del grupo L es Panamá, que acabó perdiendo sus tres partidos, por lo que ocupa la cuarta y última casilla con cero unidades y cuatro goles en contra.

En su web oficial, Fifa ya da como confirmadas en la siguiente ronda a las selecciones mencionadas.

¿Por qué Colombia está atenta a lo que pasa en el grupo L?

Este mismo sábado, pero en Miami, Colombia jugará contra Portugal por la tercera fecha del grupo K. Si el combinado tricolor gana o empata, será líder de la zona, pero si pierde, acabará en el segundo puesto.

Es justo ahí donde Néstor Lorenzo y sus dirigidos ponen especial atención. Si Colombia acaba segunda, le tocará contra la segunda del grupo L, que es Croacia.

Colombia presta atención a lo que pase en el grupo L. Foto: AP Photo/Fernando Llano

Caso contrario, si el cuadro cafetero ocupa el primer puesto de su grupo, se enfrentará contra algún mejor tercero.