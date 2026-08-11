Quién es Jhon Arias, el héroe de la Selección Colombia que envió ayuda a Chocó: carrera y datos

Jhon Arias se ganó el respeto de todo el país, luego de enviar un avión cargado de ayudas para la gente de Chocó tras el terremoto de 7.4 grados de magnitud que golpeó a Colombia el 10 de agosto.

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Aunque ha sido pieza habitual en el proceso de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia, Arias también se ha hecho reconocido por las labores sociales en su departamento.

Actualmente pertenece a Palmeiras de Brasil, pero los mejores momentos de su carrera los vivió en Fluminense. El chocoano también vistió la camiseta de Independiente Santa Fe, América de Cali, Patriotas y Wolverhampton.

¿Dónde nació Jhon Arias?

Jhon Arias, volante de la Selección Colombia, tiene 28 años de edad y nació el 21 de septiembre de 1997 en Quibdó, capital del departamento de Chocó.

Su padre murió antes de verlo triunfar como futbolista y muchas de las enseñanzas que lo construyeron como persona surgieron de conversaciones con su abuelo.

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Así ha sido la carrera de Jhon Arias

La carrera de Jhon Arias surgió como canterano de Patriotas Boyacá, equipo colombiano con sede oficial en Tunja. En 2019 firmó su primer gran contrato como profesional en el América de Cali.

Luego de tener temporadas difíciles en el cuadro escarlata, pasó a Independiente Santa Fe y desde allí dio el salto al fútbol internacional.

Con la camiseta de Fluminense se convirtió en ídolo, luego de disputar 230 partidos oficiales y marcar 47 goles por todas las competencias. Ese espectacular nivel le sirvió para dar el salto a Europa y firmar contrato con el Wolverhampton de Inglaterra.

Lamentablemente, ese paso por la Premier League no funcionó como esperaba y en 2026 regreso a Brasil en un polémico negocio con Palmeiras.

Jhon Arias reclama al árbitro en un partido del Mundial 2026. Foto: Getty Images

¿Cuánto gana Jhon Arias en Palmeiras?

Jhon Arias tiene uno de los sueldos más altos en la plantilla de Palmeiras. Según reportes de la prensa brasileña, gana 475.000 dólares por mes (1.4 mil millones de pesos).

Eso quiere decir que al año recibe cerca de seis millones de dólares, un salario que pocos clubes en Sudamérica pueden asumir.

Palmeiras hizo una inversión multimillonaria para contratarlo desde la Premier League. De hecho, esa oferta superó por mucho a lo que Fluminense ponía sobre la mesa, razón que decantó el camino para el futbolista colombiano y su familia.

Jhon Arias celebra tras marcarle a Bahía en el Brasileirao. Foto: Palmeiras

Los números de Jhon Arias en la Selección Colombia

Además de ser una de las figuras del Brasileirão, Jhon Arias es uno de los habituales convocados en la lista de la Selección Colombia.

Actualmente tiene 43 partidos jugados con la Tricolor y ha marcado siete goles, el último de ellos ante Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Se espera que Jhon Arias sea convocado para los amistosos de septiembre y octubre, esperando que se encuentre en plenitud física para acudir al llamado de Lorenzo.