¿Su carro está protegido ante un terremoto en Colombia? Lo que dice su seguro todo riesgo

Este pasado lunes 10 de agosto de 2026, Colombia vivió un fuerte terremoto de magnitud de 7,4 que derivó en el daño de múltiples viviendas, infraestructuras y edificios en diferentes zonas del país.

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Dentro de este marco, varios ciudadanos vieron cómo dentro de los daños se encontraban sus vehículos, afectados ya sea por la caída de una fachada, un poste, un árbol o una pared.

Es ante estas situaciones que varios usuarios de estos coches se preguntan si la aseguradora a la que forman parte protege y cubre los deterioros que sufra un automóvil.

Los daños ocasionados por un terremoto pueden estar contemplados dentro de los amparos contratados en una póliza vehicular. Fotografías: Juanse Hernández / Colprensa. Foto: Juanse Hernández / Colprensa.

También dentro de esos pensamientos se encuentra si los seguros comercializados como “todo riesgo” se encargan de cubrir un daño que le ocurra al vehículo.

Es por eso que es importante que los ciudadanos revisen si las aseguradoras con las que se encuentran vinculadas presentan si dentro de su cobertura está la protección de afectaciones por terremoto.

¿Cómo saber si el seguro de todo riesgo cubre terremotos?

Algo que se debe tener en cuenta es que no todos los seguros que son comercializados como “todo riesgo” presentan los mismos alcances.

Es por ello que, previo a firmar una vinculación con una aseguradora, es importante comprobar aquellos desastres naturales que se pueden presentar, como lo es en el caso de un terremoto, que forman parte de los amparos contratados.

Dentro del mercado colombiano, existen seguros para vehículos en donde se menciona cualquier clase de daño que esté derivado de un fenómeno natural.

Un vehículo quedó destruido en el barrio Alameda, tras colapso de un edificio. Foto Hugo Mario Cárdenas. Foto: El País

En el caso de aseguradoras, por ejemplo, como MAPFRE, se informa que dentro de la opción de coberturas de seguro todo riesgo, se facilita la indemnización por daños que sufra el coche ante eventualidades como terremotos.

Asimismo, el seguro de autos de Seguros Bolívar informa que los daños que sufra el vehículo asegurado son cubiertos como consecuencia de desastres o eventos de la naturaleza, siempre y cuando se tenga contratada la cobertura de Daños (o Daño Total, según el plan o producto contratado).

Eso sí, cabe revisar que, si bien la póliza contempla casos de desastres naturales, no significa que todo el costo de reparación lo realizará solamente la aseguradora.

Terremoto en Cali, Colapso de infraestructura en diferentes lugares de la ciudad. Clínica de Colores, DESA, Galería Alameda, Edificaciones sobre la avenida roosvelt y al frente del coliseo de Hockey Miguel Calero. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Es por ello que se les recomienda a los ciudadanos que se vean afectados por daños en su vehículo revisar cómo se encuentra la carátula de la póliza.

De esta manera, pueden verificar cuáles fueron las condiciones establecidas para conocer qué monto tiene que asumir cuando sufrió una pérdida.

Adicionalmente, los ciudadanos afectados tienen que compartir documentación que demuestre que el coche fue afectado a causa de un terremoto, ya sea por medio de fotografías o videos del carro que indiquen el panorama y lo que provocó el daño del coche.