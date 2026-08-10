Tras el terremoto, plataformas de viajes y domicilios bajan sus tarifas: estas son las ciudades beneficiadas

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto ha dejado muchos daños en el territorio nacional, pero en medio de la emergencia también hay esperanza con las medidas organizacionales que muchos califican en redes como “humanitarias” para las regiones más damnificadas.

Estas son las vías cerradas en Colombia por el terremoto

InDrive disminuirá los precios de sus servicios

La compañía anunció la suspensión temporal de pago por servicio de los conductores que operan en Pereira, Cali, Armenia, Manizales, Tuluá, Palmira y Quibdó. Así, InDrive anuncia esta gestión que tendría el propósito de contribuir a la disponibilidad del servicio y facilitar alternativas de movilidad durante la contingencia.

InDrive tomó medidas. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Pico y placa en Cali cambia por el terremoto: comunicado oficial de la Secretaría de Movilidad

Apoyo de Didi a la emergencia

A través de un comunicado de prensa, la plataforma de viajes y domicilios Didi anunció su apoyo al país en medio de este difícil momento que vive Colombia.

En un contexto donde muchos ciudadanos perdieron familiares, amigos, pertenencias y hasta propiedades, organizaciones como Didi dan una muestra de apoyo y humanidad que terminan alimentando la esperanza para un pueblo golpeado.

La multinacional de transporte anunció las siguientes medidas con las que apoya la emergencia:

Suspensión total de la comisión de intermediación en zonas afectadas

Con esta medida, Didi renuncia a la comisión que le cobra a los usuarios, permitiendo así una disminución en los costos de los viajes. Ahora bien, este beneficio solamente está disponible para Cali, Pereira, Ibagué, Manizales y Armenia.

Límite al multiplicador dinámico

El multiplicador dinámico es el aumento que puede llegar a tener un servicio ante la alta demanda que pueda llegar a tener la plataforma. Así, luego de este anuncio, la compañía limitó el factor multiplicador para evitar el aumento descontrolado de precios en Medellín, Cali, Pereira, Ibagué, Manizales, Popayán y Armenia.

Didi también es una plataforma que permite el pedido de domicilios, por lo que allí también se restringió el multiplicador dinámico en las mismas ciudades mencionadas previamente para evitar altos costos en medio de la emergencia.

Por último, Didi se comprometió a estar monitoreando permanentemente su plataforma para que esta funcione con plenitud al servicio de la ciudadanía en estas ciudades damnificadas.

Así, la plataforma expresa su solidaridad con las personas y comunidades afectadas y pone de inmediato su aplicación y sus capacidades tecnológicas al servicio de las personas y las necesidades que surjan durante la emergencia.