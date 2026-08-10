Pico y placa en Bogotá para taxis y particulares: revise las placas que tienen restricción del 10 al 16 de agosto de 2026

Los conductores de vehículos particulares que circulen por Bogotá durante esta semana deberán tener en cuenta la rotación del pico y placa establecida por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Pico y placa en agosto: así funcionará la medida en Bogotá

La restricción estará vigente entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto, mientras que durante el fin de semana no aplicará para los vehículos particulares y, como es costumbre, la medida entra en rigor de las 6:00 a. m. a 9:00 p. m., horario en el que los vehículos asignados no pueden circular.

Así rotará el pico y placa en Bogotá durante esta semana para los vehículos particulares

La rotación se determina según el último dígito de la placa. En los días impares pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en los días pares pueden circular aquellos terminados en 6, 7, 8, 9 y 0.

Por lo tanto, el calendario para esta semana queda así:

Lunes 10 de agosto: pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 11 de agosto: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 12 de agosto: pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 13 de agosto: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 14 de agosto: pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Sábado 15 de agosto: no aplica la medida para vehículos particulares.

no aplica la medida para vehículos particulares. Domingo 16 de agosto: no aplica la medida para vehículos particulares.

Pico y Placa Regional en Bogotá este 29 de junio Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Pico y Placa Solidario

La Alcaldía de Bogotá también recordó a los ciudadanos que, para ser eximidos de la restricción, pueden acudir al ‘Pico y Placa Solidario’. Advirtiendo el cuidado que deben tener los capitalinos tras las páginas falsas que supuestamente ofrecen el servicio.

El Distrito señala que el único canal oficial para adquirir y pagar este permiso es la plataforma de la Secretaría Distrital de Movilidad, cuyo acceso se realiza a través de los canales oficiales de la entidad.

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Por esta razón, las autoridades recomiendan no entregar datos personales ni realizar pagos en páginas que no correspondan a los canales oficiales.

Pico y placa para taxis

La restricción para este servicio funciona de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. y también aplica los sábados; los domingos no hay pico y placa. Así, el calendario queda de la siguiente manera:

Lunes 10: restricción para 5 y 6.

restricción para 5 y 6. Martes 11: restricción para 7 y 8.

restricción para 7 y 8. Miércoles 12: restricción para 9 y 0.

restricción para 9 y 0. Jueves 13: restricción para 1 y 2.

restricción para 1 y 2. Viernes 14: restricción para 3 y 4.

restricción para 3 y 4. Sábado 15: restricción para 5 y 6.

restricción para 5 y 6. Domingo 16: no aplica.