Así pasó el exarquero Nélson Ramos terremoto sufrido en Cali: video y cómo quedó su casa

Nélson Ramos es un exarquero colombiano que se le recuerda por sus pasos por clubes como Millonarios, Deportivo Pasto, América de Cali y otros clubes del balompié local.

En redes sociales es muy activo mostrando sus entrenamientos y cómo le enseña a las nuevas generaciones de dicha posición.

Este lunes, 10 de agosto, mientras se encontraba en una de las prácticas con sus pupilos tuvo que vivir el fuerte terremoto que sacudió a Colombia.

“A la mitad que está temblando. Quietos, quietos. Sigue, sigue”, se le oye decir a quienes dirige mientras la tierra se movía durante las primeras horas del día en el campo donde entrenaba.

Después de eso, en sus redes compartió otras imágenes de cómo quedó su lugar de residencia: “Estuvo duro. De salud bien, sí nuestro edificio sufrió varios daños importantes y tenemos que estar por fuera”.

“Hay situaciones más graves en Cali. Ojalá puedan rescatar personas”, dijo terminando con un parte de tranquilidad por su situación y añorando que otros afectados pudiesen recuperarse pronto.

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Fútbol colombiano se aplazó

Los partidos de la primera y segunda división del fútbol en Colombia fueron aplazados debido al fuerte terremoto que sacudió este lunes el país andino, con un saldo preliminar de 69 muertos, informó el ente rector del balompié local.

El sismo se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá, Cali y Pereira, sedes de algunos de los nueve partidos que fueron postergados, en su mayoría, por un día, según la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

Las principales afectaciones se han registrado en el oeste colombiano.

Pereira en ruinas. Duras imágenes de la ciudad tras el terremoto que se vivió en Colombia Foto: Anadolu via Getty Images

El departamento de Risaralda, del que Pereira es capital, es el más damnificado, con 40 muertos, según un balance de la AFP recogido a partir de autoridades locales.

En esa ciudad cafetera se preveía jugar este lunes el choque entre Deportivo Pereira y Atlético Junior, campeón de los dos últimos torneos.

La Dimayor aplazó de “manera indefinida” ese juego, mientras que los otros ocho se disputarán un día después de la fecha estipulada inicialmente.

Terremoto en Colombia afectó la fecha del Fútbol Profesional Colombiano Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Todos los encuentros -tres de primera división, seis de segunda categoría- corresponden a la cuarta jornada de los respectivos certámenes.

“Los partidos se disputarán este martes 11 de agosto en las horas que estaban previamente programados. Asimismo, los partidos programados para el martes, se disputarán el miércoles 12 de agosto en los mismos horarios”, indicó la entidad en una nota.

Colombia tiene previsto, además, celebrar esta semana dos duelos de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, los principales torneos de clubes de Sudamérica.

La Conmebol, que organiza ambos certámenes, todavía no se ha pronunciado sobre la situación de esos cotejos, programados en el centro del país.

El martes, en Ibagué, Deportes Tolima recibirá a Independiente del Valle de Ecuador por la Libertadores, mientras que el miércoles Independiente Santa Fe hará lo mismo con River Plate de Argentina en Bogotá por la Sudamericana.

“La Dimayor y sus 36 clubes profesionales reiteran su solidaridad con todos los afectados y hacen un llamado a mantener la calma, atender las recomendaciones de las autoridades y permanecer atentos a la información oficial”, agregó el ente rector.

*Con información de AFP.