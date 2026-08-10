Margarita Rosa de Francisco pidió ayuda tras el terremoto que golpeó a Colombia: “Urgente, por favor”

Colombia afrontó una jornada de preocupación durante la mañana de este lunes, 10 de agosto, luego de que un fuerte terremoto sacudiera diferentes regiones del país. El movimiento, de magnitud 7,4 fue percibido en zonas como Chocó, Cali, Manizales y Pereira, además de Bogotá, donde numerosos habitantes reportaron la intensidad del fenómeno.

Según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió a las 7:34 a. m. y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó. Los primeros datos establecieron una profundidad de 96 kilómetros, con coordenadas de 5,04° de latitud y -76,34° de longitud.

Mientras organismos de emergencia avanzaban en la evaluación de posibles daños, las redes sociales se llenaron de fotografías, videos y testimonios sobre lo ocurrido en distintas ciudades. La situación generó especial preocupación en lugares como Cali y Manizales, donde también se reportaron afectaciones.

En medio de la atención que despertó el terremoto, la reacción de Margarita Rosa de Francisco también comenzó a generar comentarios. La actriz y escritora se refirió a lo ocurrido y puso su mirada en las consecuencias que el movimiento telúrico dejó en algunas de las zonas más afectadas.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la famosa compartió un post en el que pedía ayuda por una tema angustiante en Pereira. Sus palabras fueron claras, refiriéndose a quienes estaban atrapados en un edificio.

Margarita Rosa pidió apoyo para que se rescatara a unas personas, ya que estaba complicado el panorama con todos los edificios desplomados.

“Ayuda urgente, por favor. Edificio Invico. carrera 13 #13-45, Avenida Circunvalar, Pereira. Hay personas atrapadas en el piso 14. Se necesita helicóptero”, se lee en el post que realizó, donde hablaba de la emergencia.

Muchas personas comentaron el post, pidiendo ayuda y haciendo eco para que las autoridades y organismo se presentaran en dichos espacios afectados por el terremoto.