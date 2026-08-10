Taliana Vargas hizo urgente llamado y anunció medida que se tomó tras terremoto de 7.4 en Colombia: “Se necesita”

Un sismo de magnitud 7.4 se registró durante la mañana de este lunes, 10 de agosto, y fue sentido en diferentes regiones de Colombia, generando alarma entre la población. La intensidad del movimiento llevó a varios ciudadanos a salir de sus viviendas y lugares de trabajo como medida de precaución.

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La fuerza del movimiento se sintió en amplias zonas del territorio nacional. Tras conocerse los primeros reportes, las autoridades comenzaron a realizar verificaciones para establecer si el sismo había provocado daños en viviendas, edificios u otro tipo de infraestructura.

La situación también fue ampliamente registrada por los ciudadanos, quienes utilizaron las redes sociales para compartir videos y fotografías de lo ocurrido. Manizales y Cali estuvieron entre las ciudades desde donde se difundieron imágenes relacionadas con el movimiento telúrico.

Con el paso de los minutos comenzaron a conocerse reportes más concretos sobre las consecuencias del sismo. Cali fue una de las zonas que concentró mayor atención, debido a los daños registrados en algunas estructuras y a los reportes sobre personas que habrían quedado atrapadas tras el colapso de edificaciones.

Taliana Vargas, esposa del alcalde de Cali, aprovechó sus redes sociales e hizo un urgente llamado a todas las personas, ya que se necesitaban ayudas para los heridos y quienes perdieron sus viviendas.

La exreina indicó que son indispensables algunos elementos para el montaje de un centro de acopio. Vargas puntualizó que esta iniciativa buscaba brindar una mano los damnificados por el terremoto.

“Se necesitan: colchonetas, agua, cascos, guantes, gafas de construcción y carpas”, escribió en una historia de su cuenta de Instagram.

“En estos momentos estamos montando un centro de acopio en la Jairo Varela”, agregó.

Taliana Vargas pidió ayudas Foto: Instagram @talianav

Hasta el momento, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó la muerte de 111 personas y es probable que las cifras aumenten con las horas.

“A las 12:30 de hoy teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidos, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados, 51 centros educativos averiados, 18 vías averiadas, 6 aeropuertos afectados”, reportó el jefe de Estado.

Además, el mandatario anunció que es prioritario avanzar con las labores de rescate, pues se cree que un amplio número de ciudadanos están debajo de los escombros en los departamentos de Caldas, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.