Esto cuesta el elegante vestido que lució Taliana Vargas durante la llegada del rey Felipe VI; explicó su significado y reveló la diseñadora

El rey Felipe VI de España ya se encuentra en Cali, donde participará este viernes, 7 de agosto, en la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella. La llegada del monarca convierte al mandatario español en uno de los invitados internacionales más destacados del evento.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

El soberano arribó al hangar 5 del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en el Valle del Cauca, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares. A su llegada, Felipe VI fue recibido con los honores correspondientes a su investidura.

La visita también tiene un significado especial para la capital vallecaucana, pues se trata de la primera vez que Cali recibe oficialmente a un rey de España. Además, esta será la sexta ocasión en la que Felipe VI viaja a Colombia para participar en una ceremonia de posesión presidencial.

El monarca hará parte de la jornada que se desarrollará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, escenario elegido para la investidura del nuevo jefe de Estado colombiano.

Sin embargo, las miradas de muchas personas se posaron en los videos que salieron a la luz de este instante, donde el rey español se encontró con Alejandro Eder, alcalde de Cali, y su esposa, Taliana Vargas.

La exreina colombiana cautivó con las imágenes que se conocieron, ya que plasmaron cómo lució en este evento político. La celebridad presumió su elección de moda, la cual poseía un significado bastante especial.

Según se observó, Taliana Vargas llevó puesto un vestido largo con un estampado natural, en tono verde, donde se detallaban paisajes y plantas. La actriz no dudó en presumir que se trataba de un diseño de la artista Johanna Ortiz, quien ha dejado por todo lo alto el nombre del país en la industria de la moda.

“Vestida de Cali y sus paisajes”, escribió en el post, donde se le vio llevar una chaqueta a los hombres con el mismo estampado y trabajo.

De acuerdo con páginas como Editorialist, este diseño de Johanna Ortiz tendría un valor de USD $1,995, que es equivalente a $6.200.000 aproximadamente.

La pieza fue acompañada de unos tacones stilettos en color claro, con un aplique en la parte de arriba.