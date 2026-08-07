El Rey de España, Felipe VI, llega por primera vez a Cali para asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella

El Rey de España, Felipe VI, ya se encuentra en la ciudad de Cali para asistir a la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, que se llevará a cabo este viernes 7 de agosto.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

El monarca arribó al Hangar 5 del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en el Valle del Cauca. Con esto, es la primera vez que Cali recibe a un rey de España.

Felipe VI llegó acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y fue recibido con todos los honores.

Será la sexta ocasión en la que el soberano pisa Colombia para asistir a una investidura presidencial, por lo que será uno de los invitados más destacados durante el evento que se realizará en Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.