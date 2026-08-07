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El Rey de España, Felipe VI, llega por primera vez a Cali para asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella

El monarca llegó a la capital del Valle del Cauca y será uno de los invitados estelares.

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Redacción Confidenciales
7 de agosto de 2026 a las 8:50 a. m.
Llegada del rey Felipe VI a Cali para la posesión de Abelardo De La Espriella.
Llegada del rey Felipe VI a Cali para la posesión de Abelardo De La Espriella. Foto: @alejoeder / API

El Rey de España, Felipe VI, ya se encuentra en la ciudad de Cali para asistir a la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, que se llevará a cabo este viernes 7 de agosto.

Abelardo De La Espriella será el segundo presidente de Colombia que es egresado de la Universidad Sergio Arboleda.
Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

El monarca arribó al Hangar 5 del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en el Valle del Cauca. Con esto, es la primera vez que Cali recibe a un rey de España.

Felipe VI llegó acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y fue recibido con todos los honores.

Será la sexta ocasión en la que el soberano pisa Colombia para asistir a una investidura presidencial, por lo que será uno de los invitados más destacados durante el evento que se realizará en Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.