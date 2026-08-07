El Rey de España, Felipe VI, llega por primera vez a Cali para asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella

El Rey de España, Felipe VI, ya se encuentra en la ciudad de Cali para asistir a la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, que se llevará a cabo este viernes 7 de agosto.
El monarca arribó al Hangar 5 del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en el Valle del Cauca. Con esto, es la primera vez que Cali recibe a un rey de España.
Felipe VI llegó acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y fue recibido con todos los honores.
Será la sexta ocasión en la que el soberano pisa Colombia para asistir a una investidura presidencial, por lo que será uno de los invitados más destacados durante el evento que se realizará en Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.
El Rey de España, Felipe VI, llegó a Cali para participar del acto de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. Fue recibido por la canciller Rosa Villavicencio y la gobernadora Dilian Francisca Toro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/zzT9ryzfXR— Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026